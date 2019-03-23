Врачи рассказали про пользу перца чили

Во время исследования ученые исследовали результаты анализов порядка 500 тысяч человек в возрасте от 30 до 79 лет. Продолжительность исследований составила семь лет. За данное время было зафиксировано около 20 тысяч смертей, которые ученые связали с особенностями питания.

Также они отметили, что у людей, диета которых включала перец чили, продолжительность жизни больше, а их организм лучше справляется с болезнями.

По мнению исследователей среди таких людей встречается гораздо больше долгожителей.