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Врачи рассказали про пользу перца чили 

runews24.ru 6 часов назад
Фото: runews24.ru
Во время исследования ученые исследовали результаты анализов порядка 500 тысяч человек в возрасте от 30 до 79 лет. Продолжительность исследований составила семь лет. За данное время было зафиксировано около 20 тысяч смертей, которые ученые связали с особенностями питания.
Также они отметили, что у людей, диета которых включала перец чили, продолжительность жизни больше, а их организм лучше справляется с болезнями.
По мнению исследователей среди таких людей встречается гораздо больше долгожителей.
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