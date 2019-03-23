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Россияне рассказали о причинах курения 

Вечерняя Москва + ещё 7 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Согласно данным Росстата, 22,5 процента россиян ежедневно курят.
Специалисты провели опрос, по результатам которого была составлена статистика причин курения. 74,8 процента рассказали, что курят по привычке. 34,1 процента объяснили, что курение успокаивает, 30,6 процента заявили, что им не хватает силы воли, что бы бросить. И только 15,4 процента утверждают, что курение приносит им удовольствие.
Еще 7,4 процента «убивают» курением свободное время, а 3,3 процента находят во вредной привычке силы для работы.
Отмечается, что 5,4 процента курильщиков не могут жить без сигарет. И такой же процент курящих россиян поддались соблазну из-за курящего окружения.
Примечательно, что всего на Земле из примерно 7,5 миллиардов человек курит около 1 миллиарда, сообщает РБК.
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