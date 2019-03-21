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Ученые развеяли мифы о загаре и солярии 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на «МедикФорум».
Витамин D можно получить только лежа под солнцем. Так в основном считают жители северных регионов, которым не хватает тепла. Поэтому за витамином D они ходят в солярии. Однако ученые предлагают не губить свое здоровье. Они рекомендуют получить этот необходимый элемент из добавок или продуктов питания — грибов, яиц, соевого молока и рыбы.
Также считается, что смуглым людям не нужен солнцезащитный крем. Они уверены: ультрафиолетовая радиация их не касается. Но это тоже миф.
Кроме того, бытует мнение, что вредны только лучи среднего диапазона. Люди сталкиваются с двумя типами ультрафиолетовой радиации: лучами среднего диапазона (UVB) и длинноволновыми лучами (UVA). И именно о UVB-лучи отзываются негативно. Их обвиняют в ожогах и появлении опухолей. Тем не менее это не значит, что UVA-лучи полезны. Напротив, они ускоряют процессы старения, способствуют появлению морщин и пигментных пятен.
Помимо этого некоторые верят в безопасность рака кожи. С каждым годом число людей со злокачественными опухолями на кожных покровах становится все больше. Этот недуг менее опасен, чем онкология мозга или поджелудочной железы. Но надежда на здоровую жизнь сокращается при риске развития злокачественной меланомы. В Америке каждый час от рака кожи умирает человек.
И, наконец, пятый миф: нет ожогов — все в порядке. Тем не менее любые солнечные ванны или поход в солярий опасны. Понятия «здоровый загар» не существует. Загар сам по себе усиливает предрасположенность к смертельному заболеванию.
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