Чем грозит здоровью сезонный перевод времени

Госдуме предложили вернуть регулярный переход на зимнее и летнее время. По мнению депутатов, эта реформа повысит качество жизни россиян и сэкономит электричество.

Общественный деятель Александр Закондырин во время «Сквозного эфира» сетевого вещания «Вечерней Москвы» высказался резко против перевода часов на летнее и зимнее время:

— Политики занимаются этим вопросом из экономических интересов. Нас волнует наше здоровье, которому вредит бесконечное изменения графика. Россия — страна большая, у нас разные часовые пояса, люди живут в ненормальном ритме. Они разбиты, поэтому понижается эффективность работы.

По его словам, есть миллион других способов сэкономить бюджет и электроэнергию.

Врач, член Союза пенсионеров, инструктор здорового образа жизни «Лига здоровья нации» Алексей Ивунин рассказал, что подобный перевод стрелок может вызвать болезнь под названием десинхроноз — нарушение согласования внешних и внутренних биологических ритмов.

— Прежде, чем возвращать перевод на летнее время, надо попросить НИИ обнародовать данные о вреде такого решения. Если человек ложится спать за 3 часа до 12 часов ночи, то это прибавляет качеству сна 6 часов. Если мы будет биологию не ломать, а вставать с петухами как наши предки, это будет естественный биологический сон.

По словам врача, когда человек летает в отпуск и меняет часовые пояса, у него возникает десинхроноз, поэтому нужно учитывать это при перелетах, поскольку это очень мешает здоровью.