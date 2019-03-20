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Чем грозит здоровью сезонный перевод времени 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В Госдуме предложили вернуть регулярный переход на зимнее и летнее время. По мнению депутатов, эта реформа повысит качество жизни россиян и сэкономит электричество.
Общественный деятель Александр Закондырин во время «Сквозного эфира» сетевого вещания «Вечерней Москвы» высказался резко против перевода часов на летнее и зимнее время:
— Политики занимаются этим вопросом из экономических интересов. Нас волнует наше здоровье, которому вредит бесконечное изменения графика. Россия — страна большая, у нас разные часовые пояса, люди живут в ненормальном ритме. Они разбиты, поэтому понижается эффективность работы.
По его словам, есть миллион других способов сэкономить бюджет и электроэнергию.
Врач, член Союза пенсионеров, инструктор здорового образа жизни «Лига здоровья нации» Алексей Ивунин рассказал, что подобный перевод стрелок может вызвать болезнь под названием десинхроноз — нарушение согласования внешних и внутренних биологических ритмов.
— Прежде, чем возвращать перевод на летнее время, надо попросить НИИ обнародовать данные о вреде такого решения. Если человек ложится спать за 3 часа до 12 часов ночи, то это прибавляет качеству сна 6 часов. Если мы будет биологию не ломать, а вставать с петухами как наши предки, это будет естественный биологический сон.
По словам врача, когда человек летает в отпуск и меняет часовые пояса, у него возникает десинхроноз, поэтому нужно учитывать это при перелетах, поскольку это очень мешает здоровью.
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ЗОЖ , Александр Закондырин , Госдума
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