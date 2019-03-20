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Какие продукты вызывают неприятный запах из рта 

Вечерняя Москва 7 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Доктор стоматологии из Британии Гарольд Кац обнародовал информацию о трех категориях продуктов, которые вызывают у людей максимально неприятный запах изо рта.
В первую категорию врач объединил лук, чеснок и карри. Указанные продукты попали в один список по причине содержания летучих соединений серы.
Затем в списке Гарольда Каца указаны мясо, бобы и молочные продукты. Они являются любимым источником пищи для бактерий во рту человека. Чем больше белков — тем хуже положение дел.
В третью указанную доктором категорию попали кислые продукты и напитки, сообщает портал Express. Отмечается, что они содержат высокий уровень кислот. Он позволяет бактериям размножаться быстрее.
Однако Гарольд Кац вывел не только категории портящих запах изо рта продуктов. По его исследованиям, благоприятно на дыхание человека влияют здоровые углеводы, такие как брокколи, морковь, сладкий картофель, свежие фрукты и зеленые овощи.
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