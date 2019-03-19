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Россиян уличили в ночном переедании 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Globallookpress.com
Каждый пятый россиянин (22,6 процента) наедается перед сном, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Согласно результатам исследования, мужчины более склонны к ночному перееданию. В частых поздних перекусах сознались 8,2 процента мужчин и 3,3 процента женщин. Почти не едят ночью 31 процент женщин и 19 процентов мужчин.
В исследовании также отмечается, что молодежь чаще пожилых поздно ужинает: в этом признались 7,9 процента молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет и 2,7 процента россиян старше 60 лет. Чаще перед сном едят владельцы собственного бизнеса — 9,3 процента, в то время как лишь 5,4 процента сотрудников бюджетных организаций едят перед сном.
По данным исследования, ночные перекусы больше распространены в крупных городах, но разрыв отмечается небольшой: 5,5 процента в сельской местности против 5,6 — в городах.
Исследователи также отметили, что образованные люди меньше склонны к ночному перееданию. Среди опрошенных с высшим образованием оказалось лишь 4,5 процента перекусывающих по ночам, в то время как среди не имеющих никакого образования — 56,8 процента.
В марте член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко заявил, что больные диабетом сами виноваты в своем диагнозе, потому что не смогли вовремя избавиться от лишнего веса. Он заверил, что те, «кто не хочет болеть сахарным диабетом», должны «заняться собой», а не лечиться инсулином. Позднее политик отрекся от своих слов и заявил, что, говоря о похудении, он имел в виду профилактику заболевания, а не его лечение.
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ЗОЖ , Николай Герасименко , Росстат , Госдума , РБК
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