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Что думают люди о близости во время болезни 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos
Ученые выяснили, о чем чаще всего думают люди, когда болеют.
Во время болезни люди нуждаются в заботе партнера и чаще думают о близости, сообщает издание "ФедералПресс".
Ученые связывают этот феномен с тем, что центральная нервная система в этот момент активизируется.
Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 11 добровольцев. После того, как каждый из них достиг пика наслаждения, все они сдали кровь на анализ.
Исследование биоматериала показало, что удовольствие, возникшее в результате близости, усиливает иммунитет, особенно "сильными" становятся клетки, которые отвечают за уничтожение всевозможных патогенов.
Кроме того, во время близости выделяется гормон окситоцин, который "несет ответственность" за формирование эмоциональной связи между партнерами.
Этот факт дал исследователям основание полагать, что поэтому во время болезни людей чаще занимают мысли о физическом контакте со своей второй половиной.
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ЗОЖ , ФедералПресс
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