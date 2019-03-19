Названы признаки серьезных проблем со здоровьем

Ученые одной из клиник Лондона назвали шесть признаков, указывающих на возможные проблемы со здоровьем. Об этом сообщает издание Telegraph.

В частности, специалисты советуют обратить внимание на постоянное чувство усталости. Оно может быть вызвано дефицитом витамина D в организме, а также проблемами с щитовидной железой и анемией.

Не стоит также закрывать глаза на чрезмерное потоотделение: оно может указывать на вероятность лимфомы или миеломы, опасных гематологических заболеваний.

Радоваться внезапной потере веса специалисты тоже не рекомендуют, ведь это может быть связано с развитием онкологических заболеваний или диабета. Также признаками этих недугов может быть постоянное чувство жажды.

Периодические покалывания в конечностях могут указывать на риск развития инсульта, а частые позывы к мочеиспусканию — стать «маячками» того, что с мочеполовой системой что-то не в порядке.