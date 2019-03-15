Чем вреден витамин А

Конечно, витамин А полезен, но также и опасен для человека в некоторых случаях. Переизбыток витамина А может серьезно навредить здоровью.

Витамин А содержится преимущественно в продуктах животного происхождения: в свиной печени, рыбьем жире, печени трески, в необезжиренных молочных продуктах. Также он есть в моркови и в овощах, которые имеют желтую и оранжевую окраску.

Витамин А отвечает за хорошее состояние кожи и волос. При нехватке этого витамина кожа заживает медленно и шелушится, а волосы секутся.

Однако его переизбыток страшнее, чем нехватка. Витамин А накапливается в организме, поэтому передозировка ведет к увеличению печени и к нарушениям ее функций. При переизбытке витамина А волосы начинают выпадать, роговица глаза воспалятся, а голова болит все чаще.

Витамин А очень опасен для беременных женщин. Его переизбыток повышает риск патологий у будущего малыша.

Бытует мнение, что рыбий жир очень полезен, но с ним надо быть крайне осторожным, а перед его употреблением проконсультироваться с врачом. Неправильная дозировка может вызвать необратимые последствия.