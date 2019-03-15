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Чем вреден витамин А 

Рамблер 21 минуту назад
Фото: depositphotos.com
Конечно, витамин А полезен, но также и опасен для человека в некоторых случаях. Переизбыток витамина А может серьезно навредить здоровью.
Витамин А содержится преимущественно в продуктах животного происхождения: в свиной печени, рыбьем жире, печени трески, в необезжиренных молочных продуктах. Также он есть в моркови и в овощах, которые имеют желтую и оранжевую окраску.
Витамин А отвечает за хорошее состояние кожи и волос. При нехватке этого витамина кожа заживает медленно и шелушится, а волосы секутся.
Однако его переизбыток страшнее, чем нехватка. Витамин А накапливается в организме, поэтому передозировка ведет к увеличению печени и к нарушениям ее функций. При переизбытке витамина А волосы начинают выпадать, роговица глаза воспалятся, а голова болит все чаще.
Витамин А очень опасен для беременных женщин. Его переизбыток повышает риск патологий у будущего малыша.
Бытует мнение, что рыбий жир очень полезен, но с ним надо быть крайне осторожным, а перед его употреблением проконсультироваться с врачом. Неправильная дозировка может вызвать необратимые последствия.
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ЗОЖ
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