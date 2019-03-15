В чем опасность сильного храпа

Сильный храп может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, а именно на наличие у человека апное — остановки дыхания во сне. Храп мешает не только самому человеку и всем окружающим, но и является показателем того, что у человека присутствует синдром абоструктивного арноэ во сне.

Это может привести к полному закрытию дыхательных путей, кислородной недостаточности и даже влияет на повышенное артериальное давление. Человек может просыпаться ночью от сильного всхрапывания и ощущать нехватку воздуха.

У человека с подобными симптомами могут начаться проблемы со здоровьем. В первую очередь сильный храп сказывается на метаболизме, также он негативно влияет на сердце и сосуды, могут развиться гипертензия, аритмия, инфаркт и инсульт.

Синдром абоструктивного арноэ может быть и у молодых людей. Эксперты не советуют ждать, что это пройдет само, важно вовремя обратиться к специалистам, чтобы начать профилактику.