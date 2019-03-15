Спать на рабочем месте полезно для здоровья

Сегодня отмечается Всемирный день сна. В связи с этим финские ученые заявили о том, что спать на рабочем месте полезно для здоровья.

Как сообщает «ФАН», речь идет не о многочасовом сне, поэтому работодатели не должны сердиться, что их сотрудник решил немного вздремнуть после обеда.

По мнению ученых, здоровье человека очень зависимо от количества сна, который оказывает влияние на производительность, поэтому сейчас некоторые компании пересматривают свое отношение к отдыху. Недостаток сна у работающих граждан обходится большинству развитых стран в 2% от их ВВП. А дневной сон может помочь улучшить работоспособность, не мешая ночному сну.

Эксперименты показали, что 15 — 20 минут дневного сна положительно влияют на настроение и концентрацию внимания во второй половине рабочего дня.