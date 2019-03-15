Минздрав пожелал спрятать от россиян спиртное

Минздрав поддержал идею убрать спиртное с открытых витрин. В ведомстве считают, что правильная расстановка алкоголя в торговых залах увеличивает его продажи, поэтому нужно отправить его за шторы или в спецмагазины. Минпромторг в свою очередь не в восторге от идеи скрыть с глаз долой спиртное из-за вероятности недобросовестной конкуренции.

Минздрав поддержал предложение об ограничении доступности алкоголя и переносе спиртного в закрытые помещения магазинов или специальные алкомаркеты. Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на депутатский запрос Леонида Огуля и ответ на него замминистра здравоохранения Олега Салагая.

«Минздрав России поддерживает меры, направленные на ограничение демонстрации алкогольной продукции, а также полагает, что введение указанной нормы позволило бы сократить потребление алкогольной продукции населением»,

— указано в ответе министерства.

Салагай подсчитал, что правильное размещение алкоголя в бойких торговых местах способно значительно увеличить продажи спиртного. В частности, на видном месте продажи пива увеличиваются на 23,2%, вина на 33,6% и крепких напитков почти вдвое.

«Даже незначительные ограничения доступности алкоголя идут на пользу здоровью, снижают уровень насилия и вреда, причиняемого другим лицам помимо потребляющих алкоголь»,

— указал заместитель министра.

Минпромторг в корне не согласен с Минздравом. Прячь алкоголь, не прячь — значительно на продажах это не отражается. Зато «существует значительный риск наступления негативных последствий для добросовестных хозяйствующих субъектов», указал представитель ведомства.

Огуль, невольно инициировавший своим запросом активную полемику по поводу продажи алкоголя, между тем выразил уверенность, что все стороны спора легко примирить одним соломоновым решением.

«Если речь идет о маленьком сельском магазинчике, то можно сделать отдельную витрину со шторой, по аналогии с тем, как сейчас в магазинах оформляют бокс для сигарет. Не думаю, что такие несложные меры могут привести к ущемлению прав мелких магазинов и ограничению конкуренции в торговле. Эти опасения совершенно беспочвенны»,

— заявил депутат. По словам парламентария, он лично проконсультируется в Минпромторге и в связке с экспертами ведомства детально проработает свое предложение.

Скрыть алкоголь нужно в основном от детей и подростков, так как покупка алкоголя при них дает им понять, что такие покупки в порядке вещей, добавил депутат. Кроме того, отделение алкоголя от других продуктов позволит создать «некий психологический барьер между продуктами необходимыми и алкоголем, без которого вполне можно обойтись, если мы хотим быть здоровыми и жить долго», отметил парламентарий.