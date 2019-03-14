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Польза активированного угля 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
В каждой аптечке обязательно найдется пара таблеток активированного угля. Активированный уголь оказывает энтеросорбирующее, дезинтоксикационное и противодиарейное действие. Отлично адсорбирует яды и токсины, поэтому его употребляют во время отравлений.
Однако активированный уголь можно использовать не только во время проблем с пищеварением. Для него есть еще несколько способов применения.

Предотвращение похмелья

Активированный уголь отлично подходит для удаления токсинов из организма. С его помощью можно избежать сильного похмелья или избавиться от него вовсе.

Белые зубы

Измельчите 2-3 таблетки активированного угля и нанесите на зубную щетку. Этим порошком нужно пользоваться перед обычной чисткой зубов. 2 раза в неделю будет достаточно для того, чтобы убрать излишний налет и сделать зубы заметно белее.

Очищение кишечника

Чтобы адсорбировать шлаки и поддержать здоровье кишечника, достаточно пить активированный уголь в течение одной недели, прочитав инструкцию по применению внутри упаковки.

Польза для кожи

Для очищения кожи лица нужно смешать одну толченую таблетку угля с 2 столовыми ложками геля для лица. Затем нанести на очищенную кожу и смыть водой через 10 минут. Такое очищение не травмирует и не пересушивает кожу.
Перед тем, как начать принимать активированный уголь, следует проконсультироваться с врачом.
Комментарии1
ЗОЖ
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