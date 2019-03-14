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Зачем нам эректор: загадочные рудименты тела 

Рамблер 4 часа назад
Фото: pixabay.com
Природа, без сомнения, искусный творец, но в нашем теле есть органы, которые уже не играют важной роли в нашей жизни. Это рудименты, доставшиеся нам от далеких предков, которым без них и впрямь было трудно.

Эректор

С его помощью древние люди, тогда более волосатые, чем теперь, могли в минуту опасности, поднять свою шерсть дыбом. Животные до сих пор используют эту уловку, чтобы в глазах жертвы или соперника выглядеть больше и страшнее. Нам же, за отсутствием густого волосяного покрова, достались только мурашки или так называемая "гусиная кожа".

Мужские соски

Их назначение также до сих пор невыяснено. Возможно, это просто шутка природы. Или намек о первичном поле всех зародышей.

Зубы мудрости

Сейчас они гарантируют только лишний ивзит к стоматологу, однако когда-то они были боевым резервом на случай утраты основного ряда зубов. Нужно же чем-то пережевывать мамонта.

Копчик

Эти сросшиеся позвонки — напоминание о том, что когда-то у нас были хвосты. Животным хвост необходим для баланса, нам уже не нужен.

Аппендикс

Некоторые спокойно живут с ним всю жизнь, другие вынуждены удалять из-за воспаления. Функции этого придатка слепой кишки до сих пор предмет споров. Возможно, на раннем этапе развития аппендикс был необходим для усвоения сложной растительной пищи. Впрочем, некоторые медики считают его сейфом полезных микроорганизмов, которые сражаются с инфекциями.
Комментарии2
ЗОЖ
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