Как проблемы в отношениях влияют на здоровье

Ученые провели ряд исследований и выяснили, как качество отношений между супругами влияет на состояние их здоровья.

Люди, состоящие в браке, как правило, имеют хорошее состояние здоровья. В крепких браках продолжительность жизни у супругов увеличивается. Также в этом случае муж и жена лучше спят и меньше подвержены стрессовым ситуациям.

Исследования показали, что пары, имеющие конфликты, едят нездоровую пищу и подвержены проблемам с лишним весом. Человеку даже не помогают сильные антидепрессанты, сообщает «Актуальные новости».

Эксперты отмечают, что печальный брак и партнер, который не поддерживает или чрезмерно контролирует, может помешать выздоровлению.