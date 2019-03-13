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Наносит ли тяжелая музыка вред здоровью 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Увлечение экстремальным жанром музыки Death metal не порождает агрессию и не опасно для психики. Ученые провели специальный эксперимент. В нем поучаствовали 32 любителя тяжелой музыки и 48 человек, предпочитающие другие жанры.
В ходе тестов на каждый глаз каждого участника накладывали разные изображения. Одна картинка показывала сцену насилия, а на второй демонстрировали мирный эпизод. Мозг фиксировал страшные образы, предупреждая об опасности, сообщает «Актуальные новости».
По мнению ученых, экстремальная музыка приносит радость, она не вызывает у фанатов склонности к насилию.
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