Наносит ли тяжелая музыка вред здоровью

Увлечение экстремальным жанром музыки Death metal не порождает агрессию и не опасно для психики. Ученые провели специальный эксперимент. В нем поучаствовали 32 любителя тяжелой музыки и 48 человек, предпочитающие другие жанры.

В ходе тестов на каждый глаз каждого участника накладывали разные изображения. Одна картинка показывала сцену насилия, а на второй демонстрировали мирный эпизод. Мозг фиксировал страшные образы, предупреждая об опасности, сообщает «Актуальные новости».

По мнению ученых, экстремальная музыка приносит радость, она не вызывает у фанатов склонности к насилию.