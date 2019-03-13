Врачи, которых нужно посещать каждый год

Заботиться о здоровье нужно тщательно — рассказываем о необходимых каждому обследованиях.

Нам постоянно твердят, что лучше предупредить заболевание, чем лечить его в запущенной стадии. Однако мало кто регулярно проходит профилактический осмотр у врачей. В основном, к профильному врачу мы обращаемся, когда чувствуем боль или общее недомогание. Ситуацию нужно исправлять: прививаем полезную привычку следить за здоровьем и рассказываем, к каким врачам нужно ходить ежегодно.

Терапевт

Первый врач, к которому вы должны обратиться, — это терапевт. Он проводит первичный осмотр, выслушивает жалобы пациента и перенаправляет его на соответствующего специалиста после сдачи анализов и выявления симптомов заболевания. Терапевт обычно назначает такие анализы: общий анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ мочи и кала, ЭКГ, флюорография. Эти обследования нужно проходить раз в год, кровь и мочу можно сдавать чаще — раз в полгода.

Гинеколог

Удивительно, но многие женщины невнимательно относятся к репродуктивному здоровью и редко посещают гинеколога. На самом деле, приходить к этому врачу на консультацию можно с возраста 5—6 лет. Для женщин, начавших половую жизнь, посещение гинеколога должно стать здоровой привычкой — лучше приходить на осмотр раз в полгода. Врач должен осмотреть вас на кресле, взять мазок на флору и цистологию и назначить УЗИ органов малого таза и брюшной полости, а также анализ крови на гормоны: гормоны щитовидной железы (Т3, Т4, антитела к ТТГ), гормоны гипофиза (ТТГ, ФСГ, ЛГ, пролактин), половые гормоны (тестостерон, эстрадиол, эстриол) и гормоны надпочечников (кортизол, АКТГ).

Маммолог

Помимо репродуктивной системы, женщинам нужно проверять молочные железы путем ручного осмотра специалиста и УЗИ. Благодаря своевременному осмотру можно на ранних стадиях выявить раковую опухоль и закупорку протоков. Особенно внимательными стоит быть женщинам, которые недавно родили ребенка и кормили его грудью.

Стоматолог

Не забывайте регулярно посещать стоматолога. Для тех, у кого нет проблем с зубами, приходить к специалисту можно раз в год, а для людей с проблемными зубами — раз в полгода или 3—4 месяца. Нужно провести осмотр ротовой полости на наличие кариеса и образование камней и гигиеническую чистку, чтобы убрать камни и налет.

Окулист

Специалист по проверке зрения должен оценить остроту зрения с помощью таблицы, проверить глазное дно и сосуды с помощью настольной лампы, закапав специальное средство в глаза. Чем больше времени вы проводите за компьютером, тем чаще нужно приходить на консультацию. Возможно, что ваши глаза недостаточно увлажняются — врач назначит необходимые лекарства.