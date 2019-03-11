Диетолог рассказала, как правильно питаться в пост

Главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, как правильно питаться в пост, чтобы не навредить здоровью и получать все необходимые для организма витамины и минералы.

Диетолог порекомендовала добавить к своему ежедневному рациону 40 грамм орехов и семечек. Это поможет восполнить необходимое количества белка, клетчатки и минералов. Она отметила, что порция орехов не должна превышать 40 грамм, так как орехи, несмотря на всю их пользу, очень калорийный продукт.

"Старайтесь питаться так, чтобы во время поста ваш рацион был сбалансирован по основным питательным веществам: белкам, жирам, углеводам, витаминам и минеральным веществам", — сказала она.

Стародубова отметила, что крайне важно соблюдать режим питания. Пропуск приема пищи может обернуться неприятностями. Она порекомендовала перейти на пятиразовое питание на время поста.

"Хорошо, если три основных приема пищи будут дополнены двумя небольшими перекусами, а за два часа до сна можно съесть печеное яблоко или другой фрукт", — посоветовала Антонина.

Также она добавила, что перед постом стоит проконсультироваться с врачом.