Чем листья мяты опасны для мужчин

«Эликсир жизни», «Трава долголетия» — в Китае так называют растение женьшень, а в России — это мята.

О ее полезных свойствах известно с древних времен. У известных травников она пользуется очень большой популярностью, так как применяется при лечении многих болезней. Ее заваривают как болеутоляющее и средство от бессонницы, она помогает при головной боли и нормализует сердечный ритм, освежает дыхание и улучшает пищеварение, снижает артериальное давление и облегчает дыхание при заболеваниях дыхательной системы, обладает противовоспалительным и расслабляющим эффектом. И это далеко не полный перечень всех полезных свойств мяты.

Нужно иметь в виду, что существует множество видов этого растения. Но самым полезным считается мята перечная. Современная медицина нашла в ней большое количество полезных веществ: витамины А, В, С, РР, фолиевая кислота, флавониды, микроэлементы, представленные железом, цинком, марганцем, медью и макроэлементы, в числе которых натрий, кальций и калий, магний, фосфор. А еще пищевые волокна, насыщенные жирные кислоты, эфирные масла.

Пожилые люди с удовольствием выпивают чашку мятного чая на ночь, чтобы сон был здоровым и крепким. С этой же целью рекомендуется класть мешочек с высушенной мятой в изголовье кровати. Достаточно только ее запаха, чтобы успокоить нервы и быстро заснуть.

Еще мяту называют женским растением. Считалось, что она не просто успокаивает, но и делает представительниц слабого пола более женственными. То, о чем наши предки догадывались на интуитивном уровне, сегодня турецкие ученые доказали научно. Они провели эксперимент с группой женщин, у которых в крови было обнаружено превышение мужского гормона тестостерона. После того, как эти женщины в течение определенного периода ежедневно выпивали по несколько чашек чая с мятой, уровень тестостерона в их организме значительно снизился. Более того, у женщин, которые имели на теле избыток волос, подобно мужчинам, «оволосение» значительно снизилось.

Означает ли это, что мята на основе этих свойств оказывает негативное влияние на мужской организм? Чтобы это проверить, американские ученые провели опыты на лабораторных крысах. В Институте питания грызунам давали вместо воды только мятный чай. Через непродолжительное время уровень тестостерона в крови у особей мужского пола значительно снизился. А спустя еще некоторое время у них появились неизлечимые расстройства функции яичек.

Специалисты российского Института репродуктивной медицины подтверждают, что мята способна приводить к снижению потенции, ослаблению эрекции. Частично этому способствуют седативные свойства растения, но и, безусловно, понижение с его помощью уровня тестостерона. А их американские коллеги гоорят, что, если мужчина очень увлекается мятным чаем, это приводит к округлению форм, уменьшению волос на теле. То есть, из-за снижения уровня мужского гормона начинают преобладать женские начала. Правда, уточняют ученые, чтобы до этого дошло дело, мужчине нужно пить чай с мятой на протяжении длительного периода и, заваривая ежедневно по несколько чашек очень крепкого напитка.

Еще один нюанс, связанный с мятным чаем для мужчин. В ходе различных экспериментов было установлено, что чай с мятой замедляет активность сперматозоидов. Если чай употребляется в умеренных количествах, то на мужскую потенцию это никак не повлияет, но шансы стать отцом у мужчины будут значительно снижены.

В то же время ученые обращают особое внимание, что в умеренных дозах чай для мужчин очень даже полезен. Его главный компонент ментол, составляющий основу эфирных масел, входящих в состав мяты, освежает дыхание, избавляет от излишней потливости, привносит в организм нотку свежести. Все это, как правило, не оставляет равнодушными женщин.