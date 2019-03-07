Чем опасен ополаскиватель для рта

Правильный уход за полостью рта — залог хорошего здоровья. Однако не все ополаскиватели одинаково полезны, некоторые из них могут навредить, пишет medicinform.net.

Специалисты полагают: ополаскиватели убивают во рту хорошие бактерии, которые поддерживают наше давление в норме. Поэтому если вы ощущаете, что давление стало повышаться, возможно, причина в средстве для ухода за полостью рта.

Ученые давно заметили взаимосвязь между микробиомом ротовой полости и состоянием здоровья. Не секрет, что бактерии во рту могут ускорять онкологические процессы, становиться причиной развития болезни Альцгеймера, респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, повышать риск возникновения ожирения, диабета и других болезней.

Когда баланс между «хорошими» и «плохими» бактериями соблюден, организм справляется со всеми патологическими процессами. Микробиом полости рта преобразует диетический нитрат в оксид азота и тем самым сохраняет давление в норме, а применение ополаскивателя может нарушить этот баланс и стать причиной повышения систолического давления.