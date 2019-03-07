Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зевать, чихать и потягиваться полезно для здоровья 

Yellmed 35 минут назад
Фото: Yellmed
Совершенно нормально чихнуть раз в день, так как это ответ на раздражение нервных окончаний, вызванное скоплением в носу различных микробов и аллергенов, пишет stolitsa.ee. Однако ненормально чихать на протяжении всего дня: в таком случае желательно обратиться к врачу за консультацией.
В среднем при чихании человек выдыхает воздух со скоростью около 160 километров в час, а выделяющиеся при этом микробы могут нанести вред здоровью других людей. Именно поэтому чихающим советуют закрывать лицо.
А зевает человек, когда организму нужно избавиться от стресса. Таким образом срабатывает защитная реакция. По данным ученых, благодаря попаданию большой порции воздуха, охлаждается мозг. Кроме того, зевота положительным образом воздействует на работу слезных желез, а также способствует профилактике заболеваний сердца.
Нет ничего страшного и в периодических потягиваниях. Подобным способом восстанавливается кровообращение после сна и разминаются мышцы. По наблюдениям ученых, чем старше становится человек, тем реже он потягивается, но эта процедура определенно способна улучшить настроение на весь день.
Yellmed: последние новости
Цены на валидол стремительно растут. Какие еще лекарства подорожали в России 4 безобидные привычки, которые повышают давление Куда пропал из аптек жизненно важный препарат
Комментарии
ЗОЖ
Читайте также
Видео
Найден новый способ предотвращения рака
Наука
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
Как тело намекает на нехватку витаминов
ЗОЖ
Названы опасности фильтрованного пива
Новости
Сколько времени есть у человека с инфарктом
ЗОЖ Наука
Второй человек в мире может вылечиться от ВИЧ
Новости Болезни и лекарства
Тысячи россиян глохнут из-за наушников
Новости
Как телефон в спальне портит здоровье
Новости
Чем занимаются врачи в «Матросской тишине»
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение