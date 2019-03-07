Зевать, чихать и потягиваться полезно для здоровья

Совершенно нормально чихнуть раз в день, так как это ответ на раздражение нервных окончаний, вызванное скоплением в носу различных микробов и аллергенов, пишет stolitsa.ee. Однако ненормально чихать на протяжении всего дня: в таком случае желательно обратиться к врачу за консультацией.

В среднем при чихании человек выдыхает воздух со скоростью около 160 километров в час, а выделяющиеся при этом микробы могут нанести вред здоровью других людей. Именно поэтому чихающим советуют закрывать лицо.

А зевает человек, когда организму нужно избавиться от стресса. Таким образом срабатывает защитная реакция. По данным ученых, благодаря попаданию большой порции воздуха, охлаждается мозг. Кроме того, зевота положительным образом воздействует на работу слезных желез, а также способствует профилактике заболеваний сердца.

Нет ничего страшного и в периодических потягиваниях. Подобным способом восстанавливается кровообращение после сна и разминаются мышцы. По наблюдениям ученых, чем старше становится человек, тем реже он потягивается, но эта процедура определенно способна улучшить настроение на весь день.