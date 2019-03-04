Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые выявили вред молочных продуктов для здоровья 

Мир24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: Мир24
Специалисты из Гарвардского университета выяснили, что молоко, сыр и творог, несмотря на приписываемые им полезные свойства, таят в себе немало опасностей. Об этом говорится в материале, опубликованном в Journal of the American Medical Association Pediatrics.
В результате исследования была выявлена следующая закономерность: в государствах, где жители не пьют молоко, количество переломов костей существенно меньше по сравнению с теми странами, в которых люди активно включают этот продукт в свой рацион питания. По словам специалистов, кальций, который принято употреблять для прочности костей, уступает по эффективности витамину D.
Помимо прочего, ученые рекомендуют отказаться от сыра. Дело в том, что обилие насыщенного жира провоцирует возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, а также закупоривает артерии и увеличивает уровень холестерина. Также сыр содержит большое количество соли, что негативно сказывается на состоянии сосудистых тканей и повышает риск развития гипертонии.
Творог также признан нежелательным продуктом, поскольку он является благоприятной средой для распространения кишечной палочки. Его следует употреблять не больше четырех порций в неделю из-за высокой доли содержания белка, которая может нарушить функционирование почек.
Ранее стало известно, что мороженое без вреда для здоровья можно есть не чаще двух-трех раз в неделю. В частности, его переедание грозит раздражением желудка, походим на гастрит.
Мир24: последние новости
Диетологи назвали три самые вредные для здоровья каши Обычный помидор защитит от трех смертельных болезней Названы самые распространенные мифы о мигрени
Комментарии1
ЗОЖ , Гарвардский университет
Читайте также
Видео
Найден новый способ предотвращения рака
Наука
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
Из-за банкета врачи отказали в помощи ребёнку
Новости
Названы самые вредные для здоровья каши
ЗОЖ
Зафиксировано рождение загадочных детей-химер
Новости
За какие медуслуги на самом деле не нужно платить
ЗОЖ
Лук и чеснок спасут кишечник от рака
Народная медицина
Главные опасности скачков атмосферного давления
ЗОЖ
Поддельные лекарства заполонили интернет
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение