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Доказано, что черника способна защитить человека от гипертонии 

ИД «Собеседник» 4 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
В ходе нутригеномного исследования была установлена способность черники уменьшать артериальное давление.
Отвечающие за характерную окраску черники фитохимикаты могут также играть важную роль в уменьшении артериального давления. К такому выводу пришли учёные, которые использовали одновременно технологии метаболомики и нутригеномики. Выяснилось, что добровольцы, которые употребляли в течение месяца по 200 грамм черники в день, улучшили функционал кровеносных сосудов и уменьшили систолическое артериальное давление.
Исследователи из Королевского колледжа Лондона полагают, что данный эффект обеспечивает пигмент антоцианин, тем более что он показывал аналогичные результаты и в ходе предыдущих исследований. При этом для достижения наилучших итогов людям необходимо есть цельные ягоды черники, как подчеркивают авторы исследования.
Самое примечательное заключается в том, что изменения в кровеносных сосудах после употребления черники в ежедневном режиме могут сохраняться в течение всей жизни человека. Тем самым риск сердечно-сосудистых болезней уменьшается на 20%. Напомним, что повышенное артериальное давление — это основной единичный фактор риска инсульта.
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