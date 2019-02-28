Ученые назвали пользу простого упражнения

Эксперты из Университета Колорадо рассказали о дыхательной пятиминутной тренировке, которая при ежедневной практике может уменьшить риск сердечного приступа, снизить кровяное давление и повысить активность головного мозга.

Как пишет издание Medicalxpress, речь идет о тренировке мышечной силы вдоха (IMST), которая осуществляется с помощью ручного устройства — тренажера для вдоха, обеспечивающий необходимое сопротивление. Разработана система была в 1980-х годах.

По словам автора исследования Дэниела Крейгхеда, такая тренировка мышц можно делать быстро в любом месте и не требует специального костюма для этого.

— Подобная практика может нормализовать кровяное давление, — отметил специалист. По его словам, именно высокое кровяное давление может стать основным фактором риска заболеваний сердца, которые являются основной причиной смерти в ряде стран мира.

Во время работы ученые выяснили, что снижение артериального давления наблюдалось у тех, кто выполнял IMST без изменений. Совсем иные результаты показали те, кто во время упражнений использовал дыхательные устройства с низким сопротивлением.

Отмечается, что те, кто практиковал IMST добивались больших результатов на беговой дорожке и в тренажерных залах, демонстрируя хорошую выносливость.