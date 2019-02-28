Какие заболевания помогает предотвратить клубника

В погоне за новомодными заморскими препаратами от похудения, нестарения, для хорошего настроения люди часто готовы отдавать немыслимые деньги. На самом деле такие препараты существуют в природе. Просто мы ничего не знаем, а точнее, даже не подозреваем об их свойствах. К примеру, что вы знаете о клубнике?

Хотите долго сохранять ясность ума — ешьте клубнику

Это действительно так. Ученые лаборатории клеточной микробиологии им. Салка в Ла-Хойе (штат Калифорния США) установили, что клубника содержит физетин — вещество, способное бороться с потерей памяти при развивающейся болезни Альцгеймера. Вначале они провели опыты на мышах. В течение десяти месяцев две группы мышей, зараженных штаммом преждевременного старения, кормили одной и той же едой, но в еду первой группы регулярно добавляли физетин. К концу эксперимента выяснилось, что разница между группами разительная. Мыши, которые не получали физетин, показали заметное снижение физических и когнитивных функций.

Затем перешли к экспериментам на людях. Почти 122 тысячи медицинских сестер в возрасте от 30 до 55 лет с 1976 по 2001 год раз в четыре года подробно описывали, как часто и что именно они едят. С 1995 года у испытуемых, которые преодолели 70-летний рубеж, оценивалась деятельность когнитивной функции. По окончании эксперимента ученые установили, что женщины, регулярно потребляющие клубнику и голубику, — самые распространенные ягоды в США — значительно отодвинули процесс когнитивной дегенерации, связанной с возрастом. Выяснилось также, что именно клубника замедляет процесс старения на клеточном уровне.

Клубника вместо виагры

О свойстве клубники повышать сексуальное влечение как у мужчин, так и у женщин, известно было еще в прошлом веке. Персонаж гоголевских «Мертвых душ» поручик Кувшинов свои похождения к дамам называл не иначе, как «попользоваться насчет клубнички». Теперь вы знаете, почему все, что связано с эротикой, называется «клубничкой».

Уже в XX веке было установлено, что таким свойством клубника обладает благодаря содержащемуся в ней цинку. Он не только повышает сексуальную возбудимость, но и на четверть увеличивает вероятность забеременеть. Кстати, французы перед тем, как отправить молодоженов спать, готовят им клубничный суп со сливками.

Сердечную мышцу сохранит клубника

Антоцианы — класс флавоноидов в клубнике обнаружили исследователи Гарвардского университета . Они установили, что регулярное употребление этих ягод более чем 30 процентов снижает риск развития сердечного приступа у женщин.

Доцент по вопросам питания и эпидемиологии Гарвардской школы общественного здравоохранения Эрик Римм рекомендует включать клубнику в ежедневный рацион женщин. По его мнению, это значительно способствует профилактике сердечных заболеваний.

Заболеваний много — рецепт один: клубника

Диетолог, кардиолог, врач высшей категории Рухшана Неупокоева о клубнике может рассказывать часами. Например, содержащийся в ней пектин способствует пищеварению и помогает в борьбе с плохим холестерином. Фолиевая кислота и железо, кальций и фосфор, марганец и калий не дадут вам пасть духом, придадут бодрости, укрепят иммунную систему. Конкретно калию, содержащемуся в этих ягодах, гипертоники обязаны снижением давления. Клубника не противопоказана даже диабетикам, так как в ней очень низкое содержание сахара. Американские кинозвезды хорошо знают об этом свойстве ягоды и поэтому частенько практикуют клубничную диету.

Доктор медицинских наук, врач диетолог-кардиолог Наталья Фадеева также советует есть клубнику людям с избыточным весом. Доктор также утверждает, что благодаря содержащимся в клубнике витаминам С, В и РР эта ягода укрепляет иммунную, нервную и сосудистую системы. Обладая мочегонным эффектом, она снижает отечность. Также клубника полезна при очищении кишечника.

Клубника — помощь для глаз

Человек едва ли не единственное млекопитающее, лишенное способности самостоятельно вырабатывать витамин С. Мы получаем его преимущественно из фруктов и ягод. Например, из клубники. Витамин С защищает нас от свободных радикалов солнечного излучения, одновременно укрепляя роговицу и сетчатку наших глаз.

Еще недавно ученые убедительно доказывали, что при значительном превышении нормы в организме витамин С способен вызвать катаракту у женщин, чей возраст стремится к семидесяти. Ученые Каролинского института Стокгольма уточнили это утверждение: опасен витамин С, полученный из всевозможных добавок, витаминок, БАДов. К витамину С, содержащемуся в овощах, фруктах и ягодах, это не имеет никакого отношения. Только одна порция клубники содержит более 50 мг витамина С, что соответствует половине ежедневной нормы для человека. Если съедать ежедневно даже половинную норму, это предотвратит помутнение хрусталика и впоследствии избавит от слепоты.