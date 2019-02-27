Главные опасности скачков атмосферного давления

Названы главные опасности во время скачков давления

Аномально низкое давление может стать испытанием для москвичей. В последний день зимы, 28 февраля, атмосферное давление аномально понизится до 722 миллиметров ртутного столба. Низкое атмосферное давление связано с циклоническим вихрем, центр которого переместится с севера Скандинавии на юго-восток, сообщил во время «Сквозного эфира» на «Вечерке-ТВ» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

— Атмосферное давление просчитывается легко. Мы будем на дне барического колодца на 23-24 единицы ниже, чем нормальные показатели. По ощущениям это будет сравнимо с тем, что все поднимутся на вершину сталинской высотки МГУ , — отметил Тишковец.

По его словам, синоптики узнают информацию о потенциальной опасности обычно за 3-5 дней. Тишковец предупредил, что лучше мониторить информацию за сутки, поскольку многие забывают об опасности, если смотрят погоду за несколько дней.

Максим Абасов, кандидат медицинских наук напомнил, что низкое давление в первую очередь влияет на кислородное голодание организма:

— Происходит снижение артериального давления, компенсаторно организм начинает чаще дышать, учащается сердечный пульс, сердце хуже сокращается. Все метеозависимые люди должны подготовиться заранее к перепадам давления. Волшебной спасающей таблетки нет, но нужно контролировать артериальное давление. У гипертоников в эти дни давление нормализуется.

По мнению эксперта, гипотоникам можно выпить чашку кофе, чтобы повысить давление, я считаю, это будет только на пользу, как и зеленый чай, больше жидкости, она разбавляет кровь.

Тем, кто не знает, какое у него давление, особенно важно за ним следить.

— Мы знаем норму: 120 на 80, или 130 на 90. Если вы видите повышение давления (больше чем на 20 пунктов), обратитесь к врачу.

По словам эксперта, после 50 лет каждому необходимо приобрести тонометр.

Если у вас в семье есть гипертоники, болит голова, необходимо не ждать гипертонического криза, а контролировать здоровье. Врач согласился с тремя главными запретами в период экстремального давления, он предостерег людей, напомнив правило трех «С»: нельзя заниматься спортом, сексом, необходимо исключить стресс. Не пейте алкоголь, потому что он может сгущать кровь, провоцируя образование тромбов.