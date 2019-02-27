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Диетологи назвали три самые вредные для здоровья каши 

Мир24 1 час назад
Фото: pixabay.com
Диетологи назвали каши, которые больше всего вредят здоровью человека, передают «Аргументы недели».
Первое место досталось манке. По словам специалистов, данная крупа богата крахмалом и бедна белком. Кроме того, в ней содержится много глютена, который провоцирует аллергию у детей и мешает полноценному усвоению железа и витамина D.
Следующим в списке оказался рис. Однако речь идет только о шлифованной белой крупе, все прочие сорта являются полезными.
Дело в том, что во время шлифовки рис теряет фактически все витамины, но при этом остается большой объем крахмала.
Одна из самых популярных каш, овсянка, тоже попала в рейтинг вредных круп. По словам диетологов, завтрак обязан насыщать организм до обеда, а овсянка не может этого сделать ввиду низкого объема белка.
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