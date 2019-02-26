Что произойдет, если долго использовать зубную щетку

Чем промыть зубную щетку, которая упала на пол? Не задавайте такой вопрос стоматологам. Ответ будет аналогичным тому, что дает врач имплантолог-ортопед-хирург Андрей Бирюков . По его словам, такую щетку однозначно нужно заменить, к дальнейшему употреблению она непригодна. И это не зависит от того, как часто и тщательно вы моете пол.

Какой бы дорогой и суперсовременной ни была ваша зубная щетка, ее необходимо менять не реже, чем через каждые три месяца. Тому несколько причин, о которых очень хорошо известно любому рядовому стоматологу и, в принципе, должен знать каждый человек, соблюдающий гигиену.

Ученые университета Манчестера специально занимались исследованием зубных щеток, которыми пользовались какое-то время. Они установили, что даже у педантов после трех месяцев использования зубная щетка представляет собой рассадник для сотен миллионов бактерий, включая стафилококки.

Что же касается менее щепетильных в вопросах чистоты людей, то на их щетках в отдельных случаях обнаруживались даже бактерии, характерные для фекалий. Это установили ученые другого университета — Бирмингемского.

Эксперт одного из производителей зубных щеток Oral-B Олег Конников поясняет, что к стоматологам очень часто обращаются пациенты, все проблемы которых только из-за неправильного ухода за полостью рта. Использование старой зубной щетки только одна из них, но именно она становится причиной возникновения многих заболеваний в полости рта. Наличие бактерий на старой щетке — это полбеды. У старой щетки щетинки сильно изнашиваются, они становятся мягкими и неспособными проникнуть в самые скрытые места. В результате в таких местах постоянно скапливается налет, который является хорошей почвой для развития кариеса и еще ряда заболеваний, например, гингивита или пародонтита, а также их осложнений.

Специалисты другой компании по производству зубных щеток Curaprox говорят о несостоятельности сетований тех, кто говорит, что имеет плохие зубы из-за плохой наследственности. По мнению экспертов Curaprox, влияние наследственности на развитие всевозможных стоматологических заболеваний составляет не более десяти процентов. Еще 30 процентов негативных факторов — это экология и общее состояние здоровья человека. А вот оставшиеся 60 — безусловно, нарушение правил гигиены, неправильный уход за полостью рта.

К числу уже перечисленных опасностей длительного пользования одной и той же щеткой сотрудники этой компании называют возрастающую опасность травмирования десен. Старые щетинки становятся мягче, но концы ворсинок при этом заостряются и колют десна. В образующиеся микротравмы попадают бактерии. Процесс инфицирования переходит в активную фазу.

На фоне развития стоматологических заболеваний возникает еще одна угроза. Попадая в кровоток, бактерии со временем у пациентов с ослабленной иммунной системой вызывают заболевания сердца. Именно по этой причине стоматологи рекомендуют внимательно следить за состоянием зубов и при малейшем появлении признаков кариеса или любого другого заболевания немедленно обращаться к дантисту.

Чистить зубы, говорят сотрудники компании, необходимо начинать практически с момента их появления. А врач-гигиенист Дина Рунова дает совет по выбору первой зубной щетки для малыша: очень мягкая щетина, маленькая головка, большая удобная ручка. И менять ее нужно также не менее одного раза в три месяца.

Независимо от того, детская это щетка или взрослая, стоматологи советуют при замене щетки никогда не ориентироваться на ее внешний вид. Просто меняйте и все.