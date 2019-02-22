Названы страшные последствия отказа от обедов

Нарушения рекомендованного специалистами режима дня приводит к серьезным последствиям. Отказывающиеся от обеденного перерыва работники рискуют заработать тяжелые заболевания.

Нарушения сна и пищеварения, снижение внимательности — все эти проблемы рано или поздно возникают у тех, кто пренебрегает перерывами в работе. Причем "отдых" от основной деятельности в соцсетях не приносит желаемого результата. Время перерыва следует потратить именно на прием пищи, уверяют медики.

Отдых во время работы на несколько минут каждые полчаса рекомендован врачами — это снижает риск появления болей в спине и шее. Работник, не пренебрегающий этим правилом, более продуктивен и менее подвержен стрессам.

Однако последние исследования показали, что перерыв важен именно приемом пищи. Систематический отказ от обеда грозит развитием серьезных желудочных заболеваний. А всякого рода быстрые перекусы увеличивают шансы развития гастрита, язвы, диабета, ожирения и инфаркта.

"Обеденный перерыв — одно из составляющих здорового питания. Завтрак тоже немаловажен, он позволяет нам сохранить энергию до обеда. Необходимо иметь полноценный обед, чтобы также не переедать на ужин", — пояснил изданию News.ru врач-эндокринолог Вадим Крылов.

По данным исследователей, которые приводит британская The Guardian, полноценный перерыв должен продолжаться 75 минут. Британские парламентарии готовят законопроект, который обяжет руководство учебных заведений и компаний предоставлять это время на отдых. В последнее время отведенное на перерывы время неуклонно сокращалось. Эксперты заметили, что это негативно отразилось на способности к концентрации, общению и в целом на здоровье.