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Чем нетрадиционная сексуальная ориентация опасна для здоровья 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Горбатая гора"
Американские ученые считают, что нетрадиционная сексуальная ориентация может быть опасна для здоровья.
Как сообщают Известия, гомосексуалисты и бисексуалы, в отличие от людей с традиционными предпочтениями, чаще употребляют психоактивные вещества и демонстрируют рискованное сексуальное поведение.
Также учитывались потребление алкоголя, наркотиков и прохождение лечения от заболеваний, передающихся половым путем.
Ранее "СП" писала, что любители кошек чаще страдают от шизофрении. Эту новость озвучили ученые из Копенгагенской университетской больницы. В ходе исследования выяснили, что в теле домашних кошек содержится паразит Toxoplasma gondi, который может стать причиной появления шизофрении.
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