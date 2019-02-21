Чем нетрадиционная сексуальная ориентация опасна для здоровья

Американские ученые считают, что нетрадиционная сексуальная ориентация может быть опасна для здоровья.

Как сообщают Известия, гомосексуалисты и бисексуалы, в отличие от людей с традиционными предпочтениями, чаще употребляют психоактивные вещества и демонстрируют рискованное сексуальное поведение.

Также учитывались потребление алкоголя, наркотиков и прохождение лечения от заболеваний, передающихся половым путем.

Ранее "СП" писала, что любители кошек чаще страдают от шизофрении. Эту новость озвучили ученые из Копенгагенской университетской больницы. В ходе исследования выяснили, что в теле домашних кошек содержится паразит Toxoplasma gondi, который может стать причиной появления шизофрении.

Новости здоровья: Неизлечимая болезнь может поразить миллионы людей по всей планете