Почему важно снижать стресс на работе

У меня ужасный стресс! Нечто подобное мы слышим по десятку раз на день. В книге «Стресс как внутренняя игра» коуч и создатель корпорации Inner Game Тимоти Голви рассказывает, почему стресс вам на самом деле не нужен (как бы ни хотелось постоянно работать на адреналине).

Кому нужен стресс?

Там, где живу я, в Калифорнии, стресс — это образ жизни. Нас вечно беспокоят то пожары, уничтожающие нашу прекрасную природу, то землетрясения и наводнения, разрушающие наши дома. Нас тревожат цены на бензин, удушающий нашу порабощенную автомобилями культуру. Нас беспокоят проблемы экономического выживания, увольнений, войн и здравоохранения. Словом, если вам нравится тревога и беспокойство, вы в нужном веке!

Для большинства людей очевидно, что нас окружают стрессовые факторы как глобального, так и бытового характера. Шквал сообщений в медиа, который обрушивается на нас ежеминутно, сродни физическому нападению. Все эти сообщения усугубляют стресс, который мы испытываем в обычных, повседневных ситуациях, таких как ссоры с супругами, перегруженность работой, бесконечные платежи по счетам и тому подобное.

К сожалению, стресс подпитывается стрессом. Чем больше мы подвергаемся ему, тем легче нас расстраивают даже пустяки. Тревога и беспокойство ухудшают нашу способность ясно мыслить и продуктивно функционировать, а это, в свою очередь, расстраивает и раздражает нас еще больше. В сущности, мы уже настолько привыкли к состоянию стресса, что считаем его нормальной частью жизни.

Однако испытывать стресс — не нормально. Ведь это нарушение баланса в организме человека возникает тогда, когда постоянно активирован механизм стресса. Факторы стресса, или стрессоры, могут быть внутренними или внешними, но совершенно ясно одно: мы чувствуем стресс, и это доставляет нам дискомфорт, препятствуя нормальной жизни, и, как правило, вредит здоровью.

Один из пациентов доктора Эдда Ханзелика, соавтора этой книги, однажды заявил: «Я думаю, что совершенно не испытывать стресс было бы очень странно». В сущности, жизнь в состоянии сильного стресса и правда может восприниматься как наполненная некой соблазнительной энергией. Некоторые люди даже считают, что стресс полезен, так как он мотивирует и обеспечивает конкурентное преимущество. Работая с бизнесменами, я постоянно сталкиваюсь с подобным отношением: «Чтобы преуспеть, нужно быть агрессивнее и напористее конкурентов. Ты должен стимулировать себя». В современном обществе даже принято восхищаться людьми, постоянно живущими на адреналине.

Мы убеждены, что если кто-то способен обходиться четырьмя-пятью часами сна в сутки, то он достоин уважения.

Обстоятельства вынудили нас относиться к стрессу как к чему-то необходимому и неизбежному, но верно как раз обратное. Организм человека стремится к гомеостазу — балансу. Это состояние естественно, именно оно дает нужные результаты. И нашему разуму тоже нужно равновесие, а не хаос. Приоритеты должны быть ясными, в том числе приоритеты относительно нашего благосостояния. То, что для высокой эффективности и производительности человеку необходимо находиться в состоянии стресса — миф. Исследования показывают, что хронический стресс ухудшает здоровье, приводит к серьезным заболеваниям и препятствует успешной работе.

Конечно, перед нами встает вопрос: как получить доступ к собственной решимости и мудрости и не дать окончательно втянуть себя в пучину беспомощности и безнадежности? К счастью, подобно тому как стресс приводит к новому, еще большему стрессу, надежда и мудрость порождают стойкость и благополучие, независимо от того, что происходит вокруг.

Давление против вызова

Мы можем начать с признания своей роли в создании стресса. В связи с этим мне вспоминается интервью с малоизвестным бразильским теннисистом по имени Густаво Куэртен , который трижды победил на Открытом чемпионате Франции. Репортеры, пораженные его выигрышем у значительно более известных и прославленных игроков, спросили его: «А как вы справляетесь с сильнейшим давлением?» И в ответ услышали: «Какое давление? Мне вовсе не надо справляться ни с каким давлением. Я его никогда и не чувствовал». Никто, казалось, не понял его ответа. Пресса продолжала расспросы: «Как же это возможно — не чувствовать давления в таких обстоятельствах?» На это Густаво сказал: «Да я замечательно провел время. Мне нравилось играть с этими людьми. Я наслаждался игрой. Не понимаю, при чем тут давление?»

Для журналистов «давление» было реальностью, неизбежно присутствующей в конкуренции высокого уровня. Но для Куэртена оно реальностью не было. Для него настоящим было то, что он имел возможность соревноваться с лучшими игроками в мире и наслаждаться своей отличной игрой. Он играл в душевном состоянии, которое усиливало его удовольствие от игры и делало ее еще более результативной. В таком состоянии для стресса практически не остается места.

Тут, думаю, будет нелишним отметить, что Куэртен, победив на своем первом Открытом чемпионате Франции в 1997 году, стресса не избежал. Быстро растущая популярность спортсмена в Бразилии и невероятно высокие ожидания других людей просто не могли не запустить то, что теннисист воспринимал как давление, и от этого его игра страдала на протяжении ряда лет. В следующий раз он выиграл чемпионат только в 2000 году.

Идея о том, что для преуспевания в жизни человеку необходимо испытывать сильное давление, вкладывается в наши головы с детства. Она присутствует в нашей жизни уже лет с трех: ходи быстрее, говори больше, делай лучше.

Впрочем, судя по моему опыту, чтобы стать более успешным, нужно как раз перестать на себя давить. У каждого из нас найдутся качества, которые хотелось бы улучшить, но, будучи коучем руководителей компаний, я понял, что им, как правило, чрезвычайно трудно понять и принять этот факт. Большинство управленцев руководствуются следующей идеей: «Если я не буду давить на себя и на людей, работа не будет выполнена». При этом их сотрудники думают: «Если я не буду выглядеть так, как будто лезу из кожи вон, начальство будет считать, что я не стараюсь». Это просто какой-то заколдованный круг.

Тут чрезвычайно важно провести четкую грань между давлением и вызовом. Если я чувствую, что мне брошен вызов в отношении того, ради чего я действительно готов сделать все от меня зависящее, я обычно не испытываю стресса, зато это чаще всего помогает мне собраться с силами и не сплоховать. Я становлюсь внимательным и бдительным и мобилизую все свои способности. Давление же, хоть мы и испытываем его внутри, воспринимается как нечто, воздействующее на нас снаружи. Тогда стремление соответствовать ожиданиям других людей подменяет личную мотивацию и стремление к совершенству. Вместе с давлением приходит страх перед неудачей и внутренний конфликт. А вместе с принятым вызовом приходит расслабленная концентрация, ясность намерений и способность максимально использовать свой потенциал.

И то и другое вводит нас в состояние повышенного внимания. Но принятый вызов хоть со временем и может привести к усталости, не вызывает вредных физических и психических побочных эффектов, характерных для стресса.

Однажды я проводил коучинг команды по продажам одной консалтинговой компании с Восточного побережья. Я объяснил им, что эффективность продаж не единственная «игра» в повестке дня. Есть и другие важные вызовы, в частности то, чему они учатся в процессе продажи, а также мера получаемого удовольствия от того, чем они занимаются. А еще я предположил, что это три неизменных компонента любой работы: эффективность, обучение и удовольствие.

Далее я порекомендовал своим ученикам ради успеха их компании (да и персонального успеха) максимально сбалансировать эти три компонента.

Тогда я еще не знал, что команда с самыми низкими показателями эффективности приняла мои рекомендации особенно близко к сердцу. Ее члены решили, что подвергаются чрезмерному давлению, добиваясь хороших результатов, из-за чего это получается у них не слишком хорошо. Лидер этой команды, полный решимости устранить создавшийся дисбаланс, сказал своим сотрудникам: «Я хочу, чтобы в следующем месяце вы шли к клиентам и наслаждались тем, что делаете, и узнавали как можно больше о самих клиентах и о том, как они относятся к нашему продукту и к продуктам нашего конкурента». Иными словами, его основной посыл, нацеленный на восстановление баланса, звучал так: «Будь любознателен и получай удовольствие от своего дела».

Я узнал обо всем месяц спустя, когда выяснилось, что эта команда перескочила с последнего места по объемам продаж на первое. Очевидно, что после того как фактор давления был устранен, вызов никуда не делся, о чем наглядно свидетельствовали результаты работы команды. Скорее всего, на тот момент ее члены еще не понимали, что энергия, которую они теперь вкладывали в свой новый, избавленный от давления подход, относится к категории восполняемых энергий, которые можно воспроизводить снова и снова, не страдая при этом от профессионального выгорания.

Следует сказать, что упомянутые выше три компонента работы взаимозависимы Если, нацелившись на максимальную результативность, игнорировать обучение, результативность неизбежно снизится или как минимум не будет расти. Точно так же, если в уравнении отсутствует удовольствие, будут страдать и обучение, и результативность. И это относится буквально ко всем видам деятельности человека.

Снижение стреccа

Данные о пациенте предоставлены доктором Эддом Ханзеликом

Пациент по имени Сэм, пятидесяти двух лет, был ярким примером человека, который считал стресс необходимой составляющей успеха, но стресс его убивал. В конце концов, по настоянию жены и друзей Сэм записался к нам на прием. У него наблюдалось множество физических симптомов расстройства, включая головные боли, тошноту, боль в животе, иногда рвоту и ощущение дурноты и дрожи. Сэм признался, что тянул с посещением врача, потому что боялся, что у него диагностируют рак или даже опухоль головного мозга. Я взял у Сэма целый ряд анализов, провел тщательный осмотр пациента и не выявил ни одного заболевания.

«Почему я чувствую себя так плохо, а все анализы в норме?» — недоумевал Сэм. Когда я предположил, что причиной его симптомов может быть стресс, он был удивлен и занял оборонительную позицию.

Подобно многим трудолюбивым бизнесменам, Сэм считал стресс неотъемлемой частью трудовой жизни и думал, что вполне умеет с ним справляться. его работа была связана с предоставлением бизнес-услуг в аэрокосмической промышленности; она была весьма сложной, требовала долгих часов труда и была сопряжена с постоянными взлетами и падениями, но именно так Сэм зарабатывал на жизнь. В некотором смысле он больше боялся лишиться «конкурентного преимущества стресса», чем симптомов, которые у него наблюдались. Мне и раньше приходилось о таком слышать. некоторые из наших пациентов даже описывают себя как «адреналиновых наркоманов», утверждая, что, если им не приходится бороться на работе с серьезным стрессом, значит, они недостаточно усердны и старательны.

Однако человеческий организм не предназначен для адаптации к хроническому стрессу. Защитный механизм обеспечивает жизненно важную врожденную физиологическую реакцию на чрезвычайные ситуации, — реакцию, необходимую для выживания. но стресс не должен быть постоянным. При запуске этого механизма возникает химический дисбаланс, и, если через какое-то время не восстановить гомеостаз, это крайне негативно скажется на физическом, психологическом, эмоциональном и социальном состоянии человека.

Благодаря коучингу Сэм узнал, что стресс не обеспечивал ему никакого конкурентного преимущества и что противоположность стресса — вовсе не расслабленная, ленивая неторопливость, а стойкость и стабильность перед лицом неизбежных потрясений в личной жизни и на работе. Со временем Сэм вынужден был согласиться и с тем, что стресс очень плохо сказывался на его способности успешно функционировать, и более охотно начал изучать, как человек может поддерживать в себе спокойствие и благополучие независимо от происходящего вокруг. «Я понял, что иногда нужно говорить „нет“, — признался Сэм. — Я перестал постоянно корить себя за то, что не сделал что-то быстрее и лучше, и теперь признаю, что моя работа не имеет никакого смысла, если я не получаю от нее удовольствия». Это осознание стало для Сэма значительным прорывом и весьма хорошо сказалось на его здоровье.

Занимаясь практикой, мы узнали, что чаще всего стресс вызывает стремление во что бы то ни стало адаптироваться к необоснованному внешнему давлению, вопреки собственным потребностям. и часто этот стресс самый вредоносный. Такая адаптация может казаться несущественной и даже вполне нормальной, но в итоге она ведет к истощению организма, что, в свою очередь, неизменно приводит к болезням. Вот почему первым делом мы стараемся узнать у своих новых пациентов, насколько они выкладываются на работе.

Меня совсем не удивило, что в результате снижения беспокойства и стресса начали ослабевать и симптомы Сэма. Даже одно только понимание этого факта может иметь сильный эффект. Однако понимание и принятие — лишь первый шаг. Чтобы избавиться от стресса, требуются значительные усилия, и теперь только от Сэма зависело, решит он работать в этом направлении.