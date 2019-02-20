Можно ли верить результатам анализа ДНК на отцовство

По разным данным, от пяти до 27 процентов женщин в возрасте до 30 лет изменяют постоянному сексуальному партнеру. Во многом отсюда происходит давнее убеждение, что от десяти до 30 процентов мужчин воспитывают биологически не своих детей, не подозревая об этом. Однако сразу несколько недавних работ опровергают эти представления. РИА Новости разбирается, насколько точен анализ ДНК на отцовство и возможны ли ошибки при его проведении.

Когда тайное становится явным

В 2005 году ученые из Ливерпульского университета имени Джона Мурса, изучив данные о выполненных в Великобритании ДНК-тестах на отцовство, заявили, что примерно каждый 25-й гражданин Соединенного Королевства растит чужого ребенка и не знает об этом. Особенно часто такое наблюдается у партнеров, не оформивших отношения официально.

Одиннадцать лет спустя бельгийские генетики, имеющие доступ к огромным массивам данных о генетическом родстве со всего мира, опровергли выводы британских коллег. Бельгийцы ссылались на то, что в работе сотрудников Ливерпульского университета и им подобных главным образом анализировались результаты тестов из частных лабораторий, куда обращаются лишь в тех случаях, когда отцовство под вопросом. А значит, статистическую выборку нельзя считать случайной. Данные же, полученные при изучении современных популяций, показывают, что только в одном-двух процентах случаев мужчине стоит сомневаться в происхождении ребенка.

Более того, это было характерно и для наших предков. Ученые из Левенского католического университета сравнили вариации специфической семейной Y-хромосомы у мужчин, которые могли проследить свое родство на несколько столетий вглубь истории. Оказалось, что в Западной Фландрии (область Бельгии) среди семей, чья генеалогия известна за последние пятьсот лет, только в 0,9 процента случаев родство, а, следовательно, и отцовство предков не подтверждалось.

Похожие данные получили и американские генетики, исследовав ДНК догонов — африканского племени из Мали — и сравнив результаты с родословной, передаваемой устно из поколения в поколение. Среди представителей племени доля неподтвержденного родства составила лишь 1,8 процента.

Честные женщины

Конечно, в некоторых человеческих сообществах — например, среди южноамериканских индейцев яномамо — доля детей, выращенных небиологическими отцами, может достигать 20 процентов. Но это только там, где приняты полигамия и полиандрия (то есть многомужество), подчеркивают ученые.

Такое положение дел определяется культурными и биологическими факторами. Вероятно, биология тут, как в животном мире: когда самец считает, что детеныши не от него, он просто меньше заботится о них или же вообще их игнорирует.

Но, в отличие от самок животных, у женщин есть серьезная доказательная база при малейших сомнениях со стороны партнера — ДНК-исследование на отцовство.

Сопоставить и понять

"До введения молекулярно-генетических методов диагностики использовали и другие нетрадиционные подходы, чтобы определить отцовство. Во-первых, по наследственным заболеваниям. Если таковое диагностировано у одного из родителей, например у предполагаемого отца, и ребенок страдает той же болезнью, с большой вероятностью можно говорить о близком биологическом родстве. Но это только при наличии очень редких генетических заболеваний. Другой более или менее оправданный метод — верификация отцовства по показателям группы крови. Хотя это не очень надежно. Скажем, если у мужчины и ребенка третья группа крови, это не гарантирует отцовства, потому что мужчин с третьей группой крови очень много, это нередкий признак. Вот если у резус-отрицательных родителей рождается резус-положительный ребенок, вероятность того, что мужчина — не отец, высока. Однако доказать отцовство так невозможно. Единственный достоверный метод в настоящее время — ДНК-анализ",

— говорит РИА Новости заведующий кафедрой медицинской генетики Сеченовского университета доктор медицинских наук Алий Асанов.

Хотя 99,9 процента последовательности нуклеотидов в человеческих ДНК совпадают, геномы уникальны. И эта индивидуальная часть включает в себя кусочек от матери и отца, ведь оба передают ребенку ровно половину своих хромосом — 23 из 46. Поэтому уникальный генетический профиль человека отражает родство.

"При тесте на отцовство ДНК предполагаемого родителя и ребенка сопоставляют по STR-маркерам — это простые повторяющиеся кусочки хромосом. У каждого ДНК-маркера несколько аллельных вариантов или аллелей. Комбинация аллелей по всем исследуемым участкам (локусам) — это ДНК-профиль. Чем больше маркеров включают в анализ, тем выше точность. Шестнадцать или двадцать маркеров позволяют на 100 процентов исключить отцовство. Но вероятность отцовства лишь стремится к 100 процентам — из-за возможности существования второго человека с подобным генотипом",

— объясняет заведующая учебной частью кафедры медицинской генетики Российской медицинской академии последипломного образования, врач-генетик кандидат медицинских наук Елена Баранова.

"В заключении мы обычно пишем, что вероятность отцовства — 99, 99 процентов. Это очень много и по нормативным документам Министерства здравоохранения достаточно для признания мужчины отцом ребенка",

— подтверждает Алий Асанов.

В качестве образцов для анализа ДНК можно использовать любую биологическую субстанцию, содержащую клетки: буккальный эпителий (мазки из полости рта), кровь, сперму, ногти, даже ушную серу. А вот срезанные волосы не подойдут — только вырванные, с волосяными луковицами, содержащими ядерную ДНК.

Ошибиться может каждый

По словам экспертов, опрошенных корреспондентом РИА Новости, на точность анализа ДНК влияет количество анализируемых генетических локусов. Как правило, при исследовании сопоставляют от 16 до 40 STR-маркеров. Чем больше участков протестировано, тем выше вероятность установления или опровержения отцовства. Стопроцентного подтверждения биологического родства ждать не стоит, а вот для исключения отцовства достаточно несовпадения по трем или пяти маркерам.

Что касается ошибок при ДНК-тестировании на отцовство, специалисты не отрицают: такое случается. Но крайне редко.

"Благодаря сегодняшнему оборудованию и реактивам риск ошибки практически сведен к нулю. Разве что человеческий фактор подведет",

— говорит Асанов.

"Ошибки в анализе возникают из-за загрязнения материала или человеческого фактора — например, перепутали пробирки. Но это легко предотвратить строгим учетом и штрих-кодированием",

— согласна с коллегой Елена Баранова.

Врач-генетик добавляет, что в России ДНК-тесты на отцовство достаточно популярны.

"Востребованность таких тестов объясняется в первую очередь доступностью. Генетические исследования в целом, даже серьезнейшие медицинские анализы, дешевеют буквально на глазах. И технологии развиваются так быстро, что на рынок уже вышли инвазивные и неинвазивные пренатальные тесты. То есть отцовство можно установить еще во время беременности. Однако такие тесты лично мне представляются сомнительными с этической точки зрения. В профессиональном сообществе еще не сложилось однозначное мнение на этот счет",

— заключает Елена Баранова.