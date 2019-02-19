Как долго служат пломбы, виниры и коронки?

Рекламные слоганы стоматологических клиник гласят: «Наши пломбы прослужат 30 лет». Предлагаем разобраться, правда это или ложь.

Раньше голливудскую улыбку могли позволить себе только звезды, сейчас красивые зубы доступны всем. Но каковы гарантии, что через несколько месяцев не придется вновь идти к стоматологу?

Факторы, которые влияют на срок службы зубных конструкций (пломб, имплантов, виниров), могут быть объективными и субъективными.

К первой группе можно отнести и прочность материала, и умения врача, и даже соблюдении технологий во время процедуры. Нередко врачи сравнивают материалы с автомобилями, в том числе по стоимости. Это могут быть старые «Жигули» или новенький «Порше»: чем дороже материал, тем он прослужит дольше. Например, пломбы из светоотверждаемого композита прочные и надежные, они могут простоять от 5 до 10 лет. А вот цементная пломба держится от 1,5 до 3 лет.

К субъективным причинам, которые снижают срок службы пломб и имплантов, можно отнести вредные привычки, слабый иммунитет, хронические заболевания, недостаточный уход за полостью рта. Например, из-за сниженного иммунитета процесс регенерации идет медленнее, поэтому зубной имплант может не прижиться.

При выборе того или иного метода лечения врач будет опираться на состояние зуба. Если он немного разрушен — то это пломба, если более чем наполовину — коронка. Если необходимо эстетическое восстановление поверхности (особенно передних) зубов, можно обойтись винирами. Виниры — это тонкие керамические или фарфоровые накладки, которые наклеиваются на фронтальную поверхность зуба (для этого часть зуба стачивают). Они идеально устраняют дефекты: сколы, потемнение, промежутки между зубами. Виниры — дорогое удовольствие, и устанавливают их только на зону улыбки (10 верхних и 10 нижних зубов), а для восстановления жевательных зубов используют коронки или импланты.

Коронка может выполнять эстетическую функцию — когда зуб разрушен, но часть его остается, коронка может быть частью импланта. Имплант же состоит из нескольких частей: титанового винта, соединительной части (абатмента) и коронки. Сначала винт устанавливается в кость и заживает (3–4 месяца). Далее врач формирует десну (нужную форму для коронки). Далее десна заживает, и только после этого можно устанавливать коронку.

Очень важно на всех этапах выполнять указания специалистов, не пропускать процедуры и сдавать все анализы. Ведь любой неверный этап может испортить все работу. Срок службы импланта зависит от материала. Чаще всего это около 10–15 лет. Если же ухаживать неправильно, то имплант продержится максимум 2–3 года.