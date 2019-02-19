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Почему не стоит хранить зубную щетку в ванной 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Если ванная находится в совмещенном санузле, то, скорее всего, на вашей зубной щетке намного больше болезнетворных бактерий, чем вы можете предположить.
Если щетка хранится рядом с унитазом, то на ней оседает колоссальное количество микробов каждый раз, когда кто-то смывает в туалете. На щетке могут оседать бактерии группы кишечной палочки и возбудители норовируса.
Эксперт по гигиене из Fantastic Services Ралица Проданова отмечает, что зубная щетка сама по себе является идеальным местом для обитания любых бактерий. Влага и тепло отлично способствует их росту и размножению.
Такой "аэрозоль" из унитаза может быть очень вредным для организма человека. Научные исследования показали, что хранение зубной щетки рядом с туалетом может быть каналом передачи кишечной палочки.
Доктор Имоджен Бексфилд из White Swan Aesthetics советует всегда тщательно промывать щетку до и после чистки зубов. Он напоминает, что нанесение зубной пасты на щетку не уменьшает количество бактерий, осевших на ней.
Ни в коем случае не стоит делится своей зубной щеткой с другими людьми. Лучшее место для хранения щетки находится вдали от унитаза и раковины, где нет "аэрозольного" эффекта во время смыва в унитазе, а брызги из раковины не летят во все стороны. Зубную щетку рекомендуется менять один раз в три месяца.
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ЗОЖ
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