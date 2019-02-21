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Привычки, которые отнимают драгоценные годы жизни 

Gotovim-Edim.Ru 3 часа назад
Фото: Gotovim-Edim.Ru
Ученые подсчитали, что здоровая пища и отсутствие вредных привычек продлевают жизнь человека в среднем на десять лет. Для того чтобы установить такую истину, ученые тщательно анализировали данные о последних тридцати годах жизни добровольцев. Сведения они добывали из медицинских карт респондентов и в ходе личного разговора.
Доказано, что те, кто вел здоровый образ жизни, доживали до 90 лет в среднем. Максимальная продолжительность жизни людей с нездоровыми привычками в среднем составляла 75 лет. К таким привычкам относится употребление вредной пищи, неактивный образ жизни, курение, употребление алкоголя.
Ученые также отметили, что отсутствие вредных привычек и вредного питания снижает риск возникновения рака более чем на 50%. А вероятность умереть от сердечных недугов у здоровых людей снижается в два раза.
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