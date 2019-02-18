Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Привычки, которые отнимают драгоценные годы жизни 

Gotovim-Edim.Ru 36 минут назад
Фото: Gotovim-Edim.Ru
Ученые подсчитали, что здоровая пища и отсутствие вредных привычек продлевают жизнь человека в среднем на десять лет. Для того чтобы установить такую истину, ученые тщательно анализировали данные о последних тридцати годах жизни добровольцев. Сведения они добывали из медицинских карт респондентов и в ходе личного разговора.
Доказано, что те, кто вел здоровый образ жизни, доживали до 90 лет в среднем. Максимальная продолжительность жизни людей с нездоровыми привычками в среднем составляла 75 лет. К таким привычкам относится употребление вредной пищи, неактивный образ жизни, курение, употребление алкоголя.
Ученые также отметили, что отсутствие вредных привычек и вредного питания снижает риск возникновения рака более чем на 50%. А вероятность умереть от сердечных недугов у здоровых людей снижается в два раза.
Gotovim-Edim.Ru: последние новости
Чем опасны любимые суши Сбросить вес и не приложить усилий? Легко! Страдаете мигренью? Не ешьте это!
ЗОЖ
Читайте также
Видео
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
За какие медуслуги на самом деле не нужно платить
ЗОЖ
Как нельзя лечить ОРВИ
Новости Еда
Готов законопроект о запрете продажи алкоголя до 21
ЗОЖ
05:58
Как всегда оставаться в отличной форме
ЗОЖ
Почему толстеют дети в России
ЗОЖ
Почему мутирует грипп
Наука
Популярное лекарство признали опасным для жизни
Болезни и лекарства
Как роботы оперируют пациентов
Наука Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение