Бесплатные медицинские услуги, за которые требуют деньги

Полис ОМС — это не просто бумажка, а работающий инструмент для лечения и профилактики. Надо просто научиться им пользоваться.

Какая бесплатная медицинская помощь положена по ОМС

первичную медпомощь, которая включает профилактику, диагностику, лечение заболеваний, ведение беременности;

специализированную, в том числе высокотехнологичную помощь — аналогичные предыдущему пункту действия, требующие специальных методов и сложных медицинских технологий;

скорую помощь;

паллиативную помощь — облегчение боли и проявлений заболевания неизлечимо больным пациентам. В рамках системы ОМС действуют базовая и территориальная программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Базовая программа «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» предусматривает, что гражданам должны безвозмездно оказывать:

инфекционные и паразитарные болезни;

новообразования;

болезни эндокринной системы;

расстройства питания и нарушения обмена веществ;

болезни нервной системы;

болезни крови, кроветворных органов;

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;

болезни глаза и его придаточного аппарата;

болезни уха и сосцевидного отростка;

болезни системы кровообращения;

болезни органов дыхания;

болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желёз и челюстей (за исключением зубного протезирования);

болезни мочеполовой системы;

болезни кожи и подкожной клетчатки;

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;

врождённые аномалии (пороки развития);

деформации и хромосомные нарушения;

беременность, роды, послеродовой период и аборты;

отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;

психические расстройства и расстройства поведения. В документе также перечислен список болезней и состояний, при которых медицинская помощь должна оказываться бесплатно. В 2018 году это:

В перечень также включены симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесённые к заболеваниям и состояниям. Соответственно, врачебную помощь при любом из этих недугов вы должны получать бесплатно.

В каждом субъекте РФ региональная власть разрабатывает и утверждает территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Найти её можно, как правило, на сайте местного министерства здравоохранения или подразделения с другим названием, но аналогичными функциями, а также на сайте Территориального фонда ОМС. Региональные программы могут расширить спектр услуг, предоставляемых по полису, но не урезать его.

Какие предлоги используют в больнице, чтобы вы заплатили за услугу

«Это не входит в стандарт, на услугу нет тарифа»

Для многих болезней действуют утверждённые Минздравсоцразвития стандарты, которые предписывают, что, когда и как часто нужно делать пациенту. Даже если для постановки диагноза и лечения требуется нечто, чего нет в стандарте, оказание помощи предусмотрено программой госгарантий. В ней, к слову, ничего не говорится о том, что можно оставить пациента корчиться от боли на пороге клиники, если для помощи нет тарифа.

«Это не назначение, а рекомендация»

То, что врач назначил, входит в рамки ОМС и оплачивается из фонда, потому что он действует в соответствии со стандартами. В то же время рекомендация вроде как не обязательна к выполнению, и потому вам могут оказать соответствующую услугу только за деньги.

Но важно отличать одно от другого. Например, при остеохондрозе врач может рекомендовать профилактическую гимнастику между обострениями, чтобы облегчить состояние. А рентген — это назначение, необходимое для диагностической картины, и рекомендацией оно быть не может.

«В учреждении нет аппарата МРТ, УЗИ»

Вас должны направить в учреждение, работающее в системе ОМС, в котором оборудование есть. Эти исследования необходимы для постановки некоторых диагнозов. Отсутствие аппарата вовсе не говорит о том, что врач должен гадать на кофейной гуще, если пациент не может получить услугу за деньги.

Какие услуги можно получить бесплатно, даже если вас просят заплатить

Анализы гормонов щитовидной железы

уровня свободного трийодтиронина (Т3);

уровня свободного тироксина (Т4);

тиреотропина;

антител к тироглобулину;

антител к тиреопероксидазе;

антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ). Если вы когда-либо сталкивались с необходимостью исследования гормонов щитовидной железы, то, возможно, слышали от врача, что «простые» анализы сделают в поликлинике, а для «сложных» в учреждении нет оборудования. Впрочем, причины могут быть разные, результат один — в соответствии с медицинскими стандартами Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 ноября 2012 г. N 735н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при первичном гипотиреозе», по полису вам должны сделать следующие исследования:

При нетоксичном зобе в перечень добавляются Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 ноября 2012 г. N 692н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при нетоксическом зобе» дополнительные анализы, необходимые для постановки диагноза.

Помощь при ожирении

Людей с избыточным весом принято отправлять в спортзал и к диетологам, что требует значительных сумм денег. При этом ожирение — болезнь, которая лечится по ОМС Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 ноября 2012 г. N 752н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при ожирении».

Врач должен определить причины избыточного веса (переедание, приём лекарств и так далее). В стандарт входит приём у гинеколога, уролога, кардиолога, эндокринолога, психиатра и даже диетолога, различные исследования.

Кроме того, по стандарту, вам должны рассчитать суточную калорийность с учётом массы тела и физических нагрузок. Вероятно, у врача с профильным образованием это получится лучше, чем у самопровозглашённого диетолога из Instagram.

Экстракорпоральное оплодотворение

С 2013 года дорогостоящая процедура ЭКО включена в программу ОМС «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению (с изменениями на 1 февраля 2018 года)». Правда, чтобы участвовать в ней, одного полиса недостаточно.

Пациенток, которым показано экстракорпоральное оплодотворение, отбирает специальная комиссия на основании результатов анализов и исследований. Которые, кстати, также делаются по полису.

При этом программа ОМС не предусматривает использование донорских эмбрионов или яйцеклеток и суррогатное материнство. Зато с 2018 года можно бесплатно осуществить криоконсервацию эмбрионов, полученных в рамках процедуры ЭКО.

Обеспечение лекарствами в стационаре

Это касается и круглосуточного, и дневного пребывания в больнице: учреждение должно полностью обеспечить вас необходимыми препаратами.

Консультация узкого специалиста

Вам не отказывают в приёме, но говорят, что его придётся ждать месяц, а то и больше, так как специалист занят. Но «через кассу» он готов вас осмотреть уже сегодня. Возникает логичный вопрос: если он занят, то как он найдёт время для платного пациента?

приёма терапевтом — не более 24 часов с момента обращения в медицинскую организацию;

консультации врача-специалиста — не более 14 календарных дней;

проведения диагностических и лабораторных исследований — не более 14 календарных дней. В Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи прописаны сроки ожидания:

Стоматологические услуги

получить анестезию (кроме ортопедических работ);

вылечить кариес;

удалить зубные отложения;

обучиться гигиене полости рта под руководством специалиста. Точный перечень предоставляемых услуг лучше уточнить на сайте Территориального фонда ОМС в генеральном тарифном соглашении на текущий год. Как минимум, можно бесплатно:

Список бесплатных услуг достаточно длинный и более обширный, чем можно предположить, когда речь заходит о бесплатной стоматологии. Вам могут предложить дополнительную услугу за деньги, но не шантажировать сверлением зуба без анестезии, если вы не заплатите.

МРТ, КТ и УЗИ

Вас должны обследовать бесплатно, но только по назначению врача. Доктор направит вас на процедуру, если посчитает её важной для постановки диагноза и лечения. Но обслуживать вашу ипохондрию и удовлетворять желание обследоваться от макушки до пяточек по полису не обязаны, для этого нужны конкретные жалобы.

Массаж

Если услуги массажиста необходимы для лечения, оказать их вам должны бесплатно. Но необходимо назначение врача.

Прививки

гепатит В;

дифтерия;

коклюш;

корь;

краснуха;

полиомиелит;

столбняк;

туберкулёз;

эпидемический паротит;

гемофильная инфекция;

пневмококковая инфекция;

грипп. Вакцину против инфекций, внесённых в Национальный календарь прививок, можно также получить бесплатно. В нём значатся Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»:

Депрессия

На сайте Минздрава есть Стандарт «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при депрессиях» первичной медико-санитарной помощи при депрессиях. Согласно документу, на этапе диагностики, например, вы можете пройти осмотр у психотерапевта, психиатра, психолога.

Как понять, положена ли вам услуга

Самый простой способ — позвонить в страховую компанию и спросить. Её номер указан прямо у вас на полисе. Но если вы привыкли никому не доверять, следуйте алгоритму.

1. Проверьте, есть ли предполагаемое или выявленное заболевание в базовой «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

2. Если нет, изучите территориальную программу на сайте местного Минздрава или ТФОМС.

3. Найдите на сайте Минздрава стандарт оказания помощи при болезни: выберите в выпадающем меню класс, затем найдите его в списке.

4. Изучите стандарт. В нём вы найдёте услуги, которые предусмотрены при диагностике (раздел 1) и лечении (раздел 2) заболевания. Все они при необходимости должны быть оказаны вам бесплатно.

Что делать, если услуга положена, но в ней отказывают