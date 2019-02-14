Влияет ли мобильный телефон на потенцию

Как правило, мужчины обращаются к врачу только в тех случаях, когда уже требуется серьезное лечение, а проблемы с потенцией мешают нормальной жизни. Но можно ли предотвратить ее, если убрать смартфон подальше от области паха?

Врачи предполагают, что одним из факторов, повышающих риск получить проблемы "ниже пояса", является смартфон в кармане брюк. Конечно, все мобильные телефоны производятся в соответствие с нормами безопасности, однако врачи все равно советуют не класть телефон в карман брюк.

Израильский Медицинский центр Carmel провел исследование, в ходе которого выяснилось, что с начала 20 века у многих мужчин снизилось количество семенной жидкости. Эксперты проанкетировали около 110 мужчин и взяли у них анализы. У тех, кто указал в анкете, что они держат свой телефон в кармане, была выявлена низкая концентрация сперматозоидов. Результаты исследования были опубликованы на сайте NCBI.

Врачи предполагают, что повышенный риск бесплодия и проблемы с потенцией могут быть связаны с излучением электромагнитных волн, но они до сих пор до конца не уверены в этом.