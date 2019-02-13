Какой вред может нанести здоровью вода

И западные, и отечественные диетологи в один голос утверждают: человеку независимо от нагрузок и времени года нужно пить много воды. Это помогает улучшить водно-солевой баланс в организме. Но так ли верно это утверждение? Оказывается, избыточное количество жидкости может нанести серьезный вред внутренним органам.

Как возникает жажда

По мнению биологов, основная причина, почему человеку хочется пить, — изменение водно-солевого равновесия в крови. В среднем в одном литре крови содержится 9,45 грамма соли. Незначительные колебания содержания этого вещества возможны, но лишь в сотых долях грамма. Однако, если концентрация соли, например, увеличивается, то нарушается деятельность всех клеток организма, ведь они снабжаются кровью. Ее водная составляющая в такой момент снижается, и кровь густеет. А это, как утверждают врачи-флебологи, грозит возникновением тромбов, а значит, питание какого-то конкретного участка ткани или органа будет заблокировано. Но это в критических случаях.

Как правило, уже в первые мгновения незначительного увеличения концентрации солей человек ощущает сухость во рту. Это — первый сигнал, призывающий повысить уровень жидкости в организме. Так происходит, например, в жару, когда человек потеет и жидкость испаряется.

Пить много воды губительно

Выходит, что лучше для организма выпивать больше жидкости? Вовсе нет. Известно, что чем больше в жару пьешь, тем больше хочется. Тело в этот момент обильнее потеет, и вместе с увеличенным количеством испаряемой влаги из организма уходит и больше соли. И в этом случае первыми страдают кожа лица и рук, а также волосы.

Если человек намеренно приучает себя к увеличенному потреблению воды, то в обычную нежаркую погоду это наносит вред и многим внутренним органам. Отечественные гастроэнтерологи предупреждают: обильное питье серьезно разбавляет желудочный сок, он перестает быть концентрированным и губительным для микробов, которые попадают в желудок с пищей. Вода позволяет им выжить, а значит, увеличивается риск развития инфекций.

Некоторые считают, что обильное питье помогает улучшить работу почек. Французский нефролог Пьер Ронсо в своем научном труде объясняет, как на самом деле они функционируют. Чтобы поддерживать в организме требуемый уровень жидкостей, почки реабсорбируют часть воды, которую уже отфильтровали. Это обеспечивает стандартную концентрацию мочи. Но чем больше человек пьет, тем меньше почкам приходится экономить воду, и канальцы, созданные специально для реабсорбации, со временем работают все хуже. Если организм в жаркую погоду окажется без привычного доступа к воде, то почки не смогут его насытить сэкономленной жидкостью, и обезвоживание начнется стремительно.

Избыточное потребление жидкости вскоре наполняет ткани печени, почек, они набухают, а их функциональные свойства ослабевают. Между тем эти органы играют важную роль в выделительной системе, и когда она дает сбой, организм не полностью выводит из себя воду. Жидкость задерживается в клетках тканей, возникают отеки, которые провоцируют увеличение давления в стенках кровеносных сосудов. Далее начинаются головные боли. Набухшие из-за увеличенной влаги лимфоузлы тоже не справляются со своей задачей — иммунитет снижается, и до развития желудочно-кишечных инфекций остаются считанные часы.

Вода помогает похудеть?

Однако, многие дамы, увеличив количество потребляемой жидкости, несмотря на побочные явления в виде небольших отеков, заявляют о реальном снижение веса. Значит, для эффективного похудения много воды все же необходимо?

Поначалу обильное питье действительно улучшает функцию кишечника, у него увеличивается перистальтика, прохождение пищи по отделам происходит быстрее, а значит, эффективнее выводятся продукты пищеварения, вес уменьшается. Но уже через три месяца ситуация меняется. Поджелудочная железа и желчный пузырь напитывается водой, и в их работе возникают проблемы. Пища не до конца перерабатывается, потому что снижен уровень выделяемой желчи и других секретов. Постепенно слизистая оболочка кишечника тоже разбухает — все чаще возникают запоры. Это приводит к общей зашлакованности организма и набору веса.

К тому же эндокринологи предупреждают: переполненные влагой клетки гормональных желез не могут полноценно участвовать в обменных процессах из-за нехватки энергии.

Поэтому сжигание жира и углеводов замедляется, а это никак не способствует похудению.

Много воды нужно спортсменам?

Выходит, обычным людям не стоит заставлять себя пить много жидкости — это вредно. Возможно, увеличенное потребления воды необходимо спортсменам. Но и это не так. Доктор Тимоти Ноукс, профессор спортивной медицины в Университете Кейптауна (ЮАР), в своей книге «Обезвоживание при физических нагрузках: мифы и факты» доказывает, что сильное насыщение организма водой вовсе не способствует улучшению спортивных результатов, а наоборот, ухудшает их и подвергает организм риску гипонатриемии (нарушение водно-электролитного баланса).

Профессор утверждает, что пить до наступления жажды просто нельзя. Это снижает концентрацию внимания, физическую активность мышц как у спортсменов, так и у обычных людей. И если мы хотим быть бодрыми и здоровыми, жидкости нужно пить столько, сколько физически требуется организму.