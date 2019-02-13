В Минздраве россиянам рассказали, как жить дольше

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян рассказала, что может стать ключом к долголетию для жителей России.

Лейла утверждает, что для этого достаточно иметь любимую работу, позитивный взгляд на вещи и повышать свой собственный уровень жизни. В этом заключается половина успеха. В остальном прожить долгую и счастливую жизнь поможет медицина, наследственность и экология.

"Я проанализировала все показатели — кто у нас живёт 100 лет и больше? В основном это люди мотивированные, у которых есть цель, у кого есть любимая работа, есть задачи перед семьёй, детьми, государством", — заявила Лейла Адамян на форуме "Здоровое общество. На пути к цели: 80+", который проходит в Сочи.

По мнению внештатного сотрудника Минздрава, наравне с любимой работой важно иметь хобби и заниматься спортом в любом возрасте. Не стоит забывать про прогулки на свежем воздухе. Нужно чаще выезжать из города, чтобы быть ближе к природе.