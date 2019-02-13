Россияне стали меньше пить в общественных местах

Количество штрафов за распитие алкогольных напитков в неразрешенных местах снизилось в России. Так, полицейские в 2018 году составили 1 642 082 протокола, это цифра оказалась на 17% меньше показателей 2017 года. Об этом сообщил RT со ссылкой на представителей МВД РФ

За данное нарушение в прошлом году было выписано административных штрафов на общую сумму 651,1 миллиона рублей, тогда как в 2017 году — 750,6 миллиона рублей.

Больше всего взыскания зафиксировали в Москве (63,8 миллиона рублей) и Подмосковье (93,5 миллиона рублей).

По мнению главы Общественного совета при МВД Анатолия Кучерены, россияне стали придавать законам больше значения, чем раньше. По его словам, люди стали лучше себя вести в общественных местах. В частности, это касается и вопросов «распития спиртных напитков».