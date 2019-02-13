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Россияне стали меньше пить в общественных местах 

360tv.ru 16 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Количество штрафов за распитие алкогольных напитков в неразрешенных местах снизилось в России. Так, полицейские в 2018 году составили 1 642 082 протокола, это цифра оказалась на 17% меньше показателей 2017 года. Об этом сообщил RT со ссылкой на представителей МВД РФ.
За данное нарушение в прошлом году было выписано административных штрафов на общую сумму 651,1 миллиона рублей, тогда как в 2017 году — 750,6 миллиона рублей.
Больше всего взыскания зафиксировали в Москве (63,8 миллиона рублей) и Подмосковье (93,5 миллиона рублей).
По мнению главы Общественного совета при МВД Анатолия Кучерены, россияне стали придавать законам больше значения, чем раньше. По его словам, люди стали лучше себя вести в общественных местах. В частности, это касается и вопросов «распития спиртных напитков».
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