Продукты с высокой переработкой приближают смерть

Употребление в пищу сверхпереработанных продуктов питания приближает смерть, как показало исследование.

Столь любимые многими готовые блюда повышают риск преждевременной смерти — к такому выводу пришли исследователи из США. На каждые 10% роста доли сверхпереработанной пищи в рационе риск раннего ухода из жизни увеличивается на целых 14%. Это очень тревожные цифры, если учесть, насколько популярны эти блюда в разных странах мира.

Исследователи подчеркивают, что сверхпереработанные продукты питания производятся в промышленных масштабах из множества ингредиентов, которые включают в себя разного рода добавки для технологических или косметических целей. Эта пища преимущественно употребляется в виде закусок, десертов или уже готовых блюд из магазинов.

За последние десятилетия спрос на готовые блюда резко вырос. Возможно, именно этим объясняется и рост случаев преждевременных смертей из-за хронических болезней, включая опухоли и сердечно-сосудистые заболевания. Отметим, что в США на долю сверхпереработанных продуктов питания приходится уже 61% всей пищи, в Канаде — 62%. В России эта пропорция тоже постоянно растёт: супермаркеты предлагают всё большее количество готовых блюд, которые достаточно просто разогреть в микроволновке для употребления.