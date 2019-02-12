Недостаток сна может повлиять на ДНК человека

Недостаток сна может привести к повреждению ДНК, а также к раковым заболеваниям. Об этом сообщается в журнале Anesthesia.

Ученые из Университета Гонконга провели исследование, в ходе которого они следили за врачами двух местных больниц. В эксперименте участвовало 49 человек, 24 из которых работали в ночную смену.

Исследователи взяли кровь у врачей, которые работали в дневные и ночные смены, чтобы сравнить результаты анализов. Оказалось, что у участников эксперимента, которые работали в ночные смены, было на 30% больше разрывов ДНК в отличие от тех, кто спал по ночам и работал в дневную смену.

"Повреждение ДНК — это изменение его базовой структуры, которое не восстанавливается при репликации", — заявили исследователи.

Доктор Гордон Вонг Тин-чун отмечает, что мутации ДНК, вызванные недостатком сна, могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Эксперты надеются, что исследование покажет важность полноценного отдыха. Они рекомендуют спать около восьми часов в сутки. Регулярный плохой сон повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.