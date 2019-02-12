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Недостаток сна может повлиять на ДНК человека 

Рамблер 12 февраля 2019
Фото: depositphotos.com
Недостаток сна может привести к повреждению ДНК, а также к раковым заболеваниям. Об этом сообщается в журнале Anesthesia.
Ученые из Университета Гонконга провели исследование, в ходе которого они следили за врачами двух местных больниц. В эксперименте участвовало 49 человек, 24 из которых работали в ночную смену.
Исследователи взяли кровь у врачей, которые работали в дневные и ночные смены, чтобы сравнить результаты анализов. Оказалось, что у участников эксперимента, которые работали в ночные смены, было на 30% больше разрывов ДНК в отличие от тех, кто спал по ночам и работал в дневную смену.
"Повреждение ДНК — это изменение его базовой структуры, которое не восстанавливается при репликации", — заявили исследователи.
Доктор Гордон Вонг Тин-чун отмечает, что мутации ДНК, вызванные недостатком сна, могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
Эксперты надеются, что исследование покажет важность полноценного отдыха. Они рекомендуют спать около восьми часов в сутки. Регулярный плохой сон повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
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ЗОЖ
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