Ученые опровергли популярный миф о похмелье

Американские ученые попытались проверить, действительно ли можно избавиться от похмелья, если правильно чередовать спиртные напитки, сообщает Российская газета

В опыте приняли участие 90 добровольцев, которых разделили на три группы. Первая группа участников выпила по три кружки пива, а затем по три бокала вина. Участники второй группы употребили эти напитки в обратной последовательности. Добровольцы из третьей группы пили один из этих спиртных напитков, не смешивая их.

Как отметил один из авторов исследования Кай Хенсель, ученых заинтересовал это вопрос по следующим причинам. Мнение о том, что правильная очередность употребления алкоголя избавит от похмелья, очень популярно. Кроме того, исследователи пытались избавить людей от утренних неприятных симптомов после распития спиртного.

На следующий день участники эксперимента оценивали свое похмелье по 50-бальной шкале. Через неделю исследований добровольцы менялись местами и снова рассказывали о своем самочувствии. К сожалению, ни порядок употребления алкоголя, ни отказ от его смешивания не избавляли от похмелья. Его сила зависела лишь от того, насколько пьяными добровольцы чувствовали себя накануне.