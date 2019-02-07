Ученые выявили наиболее опасные виды алкоголя

Эксперты Казанского государственного медицинского университета рассказали, какие виды алкоголя наиболее опасны для человека.

Профессоры рассказали, что крепкие напитки входят в пятерку веществ, которые вызывают сильную зависимость. Их обогнали только тяжелые наркотики. По уровню смертности алкоголь на первом месте. За год от спиртного умирает 3,5 миллиона человек.

На формирование зависимости влияют два фактора: частота употребления и наследственность.

Сильнее всего на мозг действует пиво. Его вкус вызывает выброс веществ, ответственных за алкогольную зависимость. Как показали эксперименты на мышах, водка влияет на нейроны в мозге так, что он связывает употребление спиртного с центром удовольствия.

Самыми опасными стали алкогольные энергетики с содержанием кофеина — они нарушают работу системы подкрепления, как и тяжелые наркотики. Поэтому с годами у человека появляется потребность в повышении дозы.

Наркологи отмечают, что зависимость может сформироваться от любого вида спиртного. Вне зависимости от его качества и количества.