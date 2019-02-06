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Простые способы похудеть по-быстрому 

Рамблер 1 час назад
Если вы задумываетесь о похудении, узнайте свой индекс массы тела. Этот показатель покажет, есть ли у вас лишние килограммы и стоит ли мучить себя диета и спортом. Определяется ИМТ просто: нужно вес в килограммах разделить на квадрат роста в метрах. Если полученный результат составляет от 18 до 25, то ваш вес в норме. Если индекс меньше 18, то у вас недостаток веса. Ну а если индекс массы тела превысил 25, пора приниматься за дело и худеть.
Но с чего же начать, если вам хочется постройнеть? Смотрите видео и узнайте о простых способах избавиться от лишних кило, используя которые вы обретёте фигуру мечты.
ЗОЖ , Видео
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