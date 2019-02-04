5 привычек, которые помогут жить дольше

Почему пить кофе и умеренно загорать нужно чаще, а чистить зубы и стоять в планке нужно реже.

Желание прожить долгую жизнь — естественно для любого человека. Но каждому из нас важно при этом быть счастливым и здоровым. Не всегда легко пожертвовать первым пунктом в пользу второго и отказаться от вредных, но приносящих удовольствие пристрастий. У нас есть хорошие новости: возможно, вам не придётся этого делать. Мы собрали пять неожиданных научно доказанных лайфхаков, которые помогут вам жить дольше, не меняя ежедневных привычек.

Пейте кофе

По результатам краткосрочного исследования, которое проводила группа из 14 учёных, выяснилось, что употребление кофе снижает повреждение ДНК у людей.

Мужчины, участвовавшие в эксперименте, выпивали по 200 миллилитров напитка каждые два часа до достижения общего объема 800 миллилитров. Анализ крови проводился на начальном этапе, непосредственно перед первым употреблением кофе, а затем каждый раз перед очередным приёмом напитка. Результаты показали существенное снижение повреждения цепочек ДНК уже через два часа после первой дозы.

Волшебное действие напитка имеет накопительный эффект, а значит, теперь можно не корить себя за каждую выпитую чашку.

Не стойте в планке слишком долго

Планка — одно из самых популярных и действенных упражнений для тренировки мышц всего тела. Но вы знали, что несколько коротких планок работают эффективнее, чем одна длинная?

Стюарт Макгилл, почётный профессор биометрических исследований позвоночника в Университете Ватерлоо в Канаде, считает, что оптимального результата в планке можно добиться за 10 секунд. А продвинутым спортсменам профессор рекомендует 3 подхода по 10 секунд, утверждая, что его выводы основаны на многолетних исследованиях.

Об этом вам скажут и все опытные фитнес-тренеры. Они рекомендуют держать положение по 10-20 секунд и делать короткие перерывы между подходами.

Спите с 22:00 до 6:00

Китайские врачи доказали, что у каждого внутреннего органа есть особый график очистки и восстановления. Например, иммунная система борется с вирусами с 10 до 11 вечера, печень восстанавливается с 9 до часу, а лёгкие — с 3 до 5 утра. Для максимально эффективного восстановления в это время нужно находиться в состоянии сна. Так что для поддержания здоровья вашего организма от «совиного» режима придётся отказаться.

Загорайте

Да, мы знаем, что солнечное излучение — это вредно. Тем не менее эксперты утверждают, что любому организму требуется около 600 МЕ витамина D в день, и дневной свет — его лучший источник.

В исследовании 2016 года биохимики обнаружили, что люди, получающие достаточно солнца, на 67% менее склонны к развитию любых видов рака. По мнению докторов из Бостонского университета, идеальное время для незащищенного воздействия солнца между 10:00 и 15:00 на 10-15 минут.

Реже чистите зубы

Казалось бы, это уже слишком, ведь каждому из нас в детстве говорили, что нужно чистить зубы не меньше двух раз в день. А лучше если ещё и после каждого приёма пищи. Однако президент академии общей стоматологии США доктор Ховард Гэмбл объясняет, что чрезмерная чистка может повредить зубы. Поэтому зацикливаться на этом не стоит.

Кроме того, на основании результатов исследования, проведённого в геттингенском университете, учёные советуют ждать хотя бы полчаса после приёма пищи перед чисткой, чтобы не портить зубную эмаль.