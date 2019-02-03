Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чем опасен отказ от молочных продуктов 

Yellmed 4 часа назад
Фото: Yellmed
Ученые из Великобритании провели исследование, в ходе которого выяснили: за последние 20 лет количество потребляемого коровьего молока людьми в возрасте от 18 до 35 лет сократилось на 30 процентов. Вместо него используются аналоги растительного происхождения, а именно: соевое, миндальное и кокосовое молоко, пишет politeka.net.
По результатам исследования, у этой категории граждан наблюдается недостаток витамина D, из-за чего плохо усваивается кальций. В 73 процентах случаев это приводит к остеопорозу — повышенной хрупкости костей и частым переломам.
Врачи призывают молодежь включать в рацион молочные продукты животного происхождения: коровье и козье молоко. Если этого не делать, то через несколько поколений, полагают исследователи, для людей ломкость костей будет такой же привычной, как, например, насморк. К тому же, это может привести к нарушению обменных процессов, лишнему весу и снижению иммунитета.
Yellmed: последние новости
Кошачий паразит может вызывать шизофрению у людей Дефицит витамина D может привести к диабету Аэробные нагрузки улучшают мыслительные процессы
Комментарии28
ЗОЖ
Читайте также
Видео
05:58
Как всегда оставаться в отличной форме
ЗОЖ
Опасные инфекции, которые живут в еде
Болезни и лекарства
07:31
Мифы о восстановлении зрения
Болезни и лекарства
Как правильно выбирать лекарства
Болезни и лекарства
Как быть активным даже в старости
ЗОЖ
Выявлена неожиданная опасность домашних кошек
Болезни и лекарства Новости
10:01
Открытия, сделанные в медицине в 2018-м году
Болезни и лекарства Новости
Как распознать грипп вовремя
Болезни и лекарства ЗОЖ
Салфетки с вирусом гриппа предлагали москвичам
ЗОЖ Болезни и лекарства
Парень спас женщину приемами из сериала
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение