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Как быть активным даже в старости 

Рамблер 4 часа назад
Новым кумиром Интернета стала 72-летняя Лорен Бруццоне, которая занялась кроссфитом. У пенсионерки уже целая армия фанатов, но многие задаются вопросом, насколько сложно сохранять активность в зрелые годы и возможно ли это для большинства людей. По мнению специалистов, самое главное в этом — мотивация. Кроме того, нужно грамотно подобрать нагрузки: сочетать кардиотренировки с силовыми занятиями, дополнив их упражнениями на растяжку. Таким образом даже пожилые люди смогут поддерживать себя форме, тренируя силу, выносливость и гибкость. Важно постоянно прислушиваться к собственному телу, дозируя нагрузку и при необходимости постепенно её наращивая.
Смотрите видео и узнайте, как укрепить здоровье в зрелости.
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