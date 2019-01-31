Как быть активным даже в старости

Новым кумиром Интернета стала 72-летняя Лорен Бруццоне, которая занялась кроссфитом. У пенсионерки уже целая армия фанатов, но многие задаются вопросом, насколько сложно сохранять активность в зрелые годы и возможно ли это для большинства людей. По мнению специалистов, самое главное в этом — мотивация. Кроме того, нужно грамотно подобрать нагрузки: сочетать кардиотренировки с силовыми занятиями, дополнив их упражнениями на растяжку. Таким образом даже пожилые люди смогут поддерживать себя форме, тренируя силу, выносливость и гибкость. Важно постоянно прислушиваться к собственному телу, дозируя нагрузку и при необходимости постепенно её наращивая.

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