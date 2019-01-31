5 бесполезных органов в нашем организме

В ходе эволюции некоторые части тела стали ненужными.

Некоторые части нашего тела не выполняют никакой функции в организме. Все дело в эволюции, которая сделала их «лишними». Когда-то они играли важную роль в выживании наших очень далеких предков, но со временем также стали бесполезными. Некоторые даже можно удалить хирургическим путем, и это никак не скажется на человеке. И таких «эволюционных пережитков», предостаточно.

Аппендикс

Его называют самым известным бесполезным органом. Когда-то он помогал человеку перерабатывать грубую пищу, которую мы сейчас не едим. Он был необходим травоядным.

Длинная ладонная мышца

Сомкните большой палец с мизинцем и чуть приподнимите кисть. Вы увидите длинную ладонную мышцу, которая идет до локтя, она нужен была нашим предкам, чтобы лазить по деревьям. Она усиливала хватку, при перехватывании с одной ветки, на другую.

Восьмые зубы

Людям больше не нужна очень мощная челюсть потому что их рацион сместился в сторону более мягкой пищи и обработанной пищи. Человеку уже не надо 32 зуба. Наши челюсти стали меньше, и «восьмеркам» просто не хватает места, поэтому мы с ними так и мучаемся.

Гусиная кожа — мурашки

Этот эффект проявляется в разных ситуациях: холод, перевозбуждение, страх или наоборот проявление позитивных чувств. При этом поднимается волосяной покров, который у современного человека почти утрачен. А у наших предков, в случае опасности, он становился гораздо массивнее, что, в свою очередь, могло спугнуть противника. Вспомните, как кошки распушают спину и хвост.

Хвост

Куда же без него? Хотя, за чем он нам — перелом копчика, едва ли не самая распространенная травма. Однако у человеческого эмбриона на 5—8 неделе он развивается. К моменту рождения хвост исчезает, оставляя после себя лишь несколько рудиментарных сросшихся между собой позвонков. Нашим предкам хвост помогал сохранять баланс.